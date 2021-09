ShSKUK: Në spitalet e Kosovës 1209 pacientë po marrin trajtim mjekësor nga COVID-19

Sipas të dhënave të fundit nga ShSKUK 1209 pacient në spitalet e përgjithshme të Kosovës po marrin trajtim mjekësor me oksigjenoterapi si shkak i infektimit me COVID-19.

Sipas ShSKUK-së, nga 1209 pacient të cilët janë në spitalet e përgjithshme të cilët po trajtohet me oksigjenoterapi, 1102 janë të konfirmuar me COVID-19.Po ashtu, në njoftim thuhet se 1019 pacient janë me oksigjenoterapi dhe 79 në gjendje të rënduar shëndetësore, transmeton lajmi.net.

Në klinikat me COVID-19, të QKUK-së, në trajtim janë 411 pacientë, 405 të konfirmuar me COVID-19, 357 me okisgjeno-terapi.

Në spitalet e përgjithshme janë të shtrirë 798 pacientë, 697 të konfirmuar me COVID-19 pozitivë dhe 662 me oksigjeno-terapi, thuhet në komunikatë.