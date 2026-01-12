Shtëpia e Bardhë: Trump ka interes të eksplorojë diplomacinë me Iranin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, “ka interes” të eksplorojë diplomacinë me Iranin, tha Shtëpia e Bardhë të hënën, raporton Anadolu.
Zëdhënësja Karoline Leavitt tha se Trump “nuk ka frikë” të ndjekë kërcënimet për përdorimin e forcës ushtarake ndaj objektivave iraniane nëse demonstruesit sulmohen nga forcat e sigurisë, por theksoi se preferenca e tij është ndjekja e diplomacisë me Teheranin.
“Një gjë në të cilën presidenti Trump është shumë i mirë është mbajtja gjithmonë e të gjitha opsioneve në tryezë. Dhe sulmet ajrore do të ishin një nga shumë, shumë opsionet që janë në dispozicion për komandantin e përgjithshëm; diplomacia është gjithmonë opsioni i parë për presidentin”, u tha ajo gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
“Ajo që dëgjoni publikisht nga regjimi iranian është mjaft ndryshe nga mesazhet që administrata po merr privatisht. Mendoj se presidenti ka interes t’i eksplorojë këto mesazhe. Megjithatë, presidenti ka treguar se nuk heziton të përdorë opsione ushtarake nëse dhe kur i sheh të nevojshme, dhe askush nuk e di këtë më mirë se Irani”, shtoi Leavitt.
Më herët gjatë ditës, protesta u mbajtën në disa zona të Iranit për të shprehur mbështetje për qeverinë, ndërsa demonstratat antiqeveritare hynë në ditën e 16-të për shkak të përkeqësimit të kushteve ekonomike në vend.
Në Teheran, turma u mblodhën në Sheshin Enghelab, një arterie e ngarkuar në qendër të qytetit pranë Universitetit të Teheranit, duke valëvitur flamurin iranian dhe duke “dënuar dhunën e fundit” në hapësira publike.
Protestuesit i kërkuan qeverisë të adresojë ankesat ekonomike, duke refuzuar njëkohësisht atë që e përshkruan si “ndërhyrje të huaj” në punët e brendshme të Iranit. Tubime u raportuan edhe në qytete të tjera, përfshirë Kermanin, Zahedanin dhe Birjandin në Iranin lindor.
Zyrtarët iranianë kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin se mbështesin ata që i kanë quajtur “pjesëmarrës të armatosur në trazira”, të cilët kanë kryer disa sulme në vende publike në mbarë vendin.
Ministria iraniane e Inteligjencës njoftoi të hënën se janë sekuestruar 273 armë dhe janë arrestuar tre persona gjatë transitit të një kamioni ndërkombëtar mallrash nëpër vend, sipas agjencisë iraniane Fars.
Ministria tha gjithashtu se një “qelizë terroriste” me pesë anëtarë, e lidhur me një parti kurde të ndaluar, është arrestuar në qytetin Khorramabad.
Autoritetet iraniane kanë ndaluar gjithashtu 15 persona për lidhje të dyshuara me kanale opozitare në gjuhën perse që veprojnë jashtë Iranit.