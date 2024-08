Idhujtarët kurejshitë thurnin poezi, me të cilat fyenin të Dërguarin (a.s) dhe shokët e tij të nderuar.

Këto poezi nuk kanë mbërritur deri tek ne, sepse myslimanët nuk i kanë transmetuar dhe as nuk i kanë kushtuar asnjë rëndësi, kështu që ato kanë humbur.

Punoni me porosinë e prijësit të madh Omer ibn Hattabit (r.a): “Shuajeni të kotën duke heshtur (mos e ripërsëritur atë), ashtu që të mos i kushtojnë rëndësi llafazanët!”

Hoxhë Vladimir Kera