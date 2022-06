Si duhet të ruhet sheqeri?

Sheqeri nuk do të prishet kurrë sepse nuk është i përshtatshëm për zhvillimin e baktereve. Megjithatë, duhet të parandalohet që të ngurtësohet apo shndërrohet në gunga, larg lagështirës, nxehtësisë dhe insekteve, transmeton Nova.rs.

Është mirë që ta mbani në temperaturën e dhomës në një enë hermetike. Në sheqerin e grimcuar mund të krijohen gunga, por ato mund të thyhen lehtësisht me një kamxhik ose pirun.

Sheqeri kaf është veçanërisht i prirë për t’u forcuar dhe do t’ju duhet ta zbutni përpara se ta peshoni dhe përdorni. Mund të vendosni një copë mollë ose bukë në një tas me sheqer pasi do të lëshojë lagështi dhe do të parandalojë ngurtësimin.

Ju gjithashtu mund të vendosni sheqer kaf në një tas qelqi dhe më pas në mikrovalë me një enë tjetër qelqi të mbushur me ujë – lagështia duhet të zbutet në më pak se një minutë (kontrolloni në intervale 20 sekondash për të shmangur mbinxehjen).

Sheqeri pluhur është mirë të ruhet në temperaturën e dhomës, për sa kohë që është në një enë hermetike. Edhe pse niseshte misri është shtuar si një agjent kundër gungave, mund të duhet të trazohet ose të sitet përmes një sitë për të hequr qafe të gjitha gunga.