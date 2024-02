Si i zbut simptomat e ftohjes supa e pulës e bërë në shtëpi, çfarë procesesh në organizëm mund të nisë

Supa e pulës e bërë në shtëpi është një ilaç popullor i famshëm jomjekësor që është përdorur për trajtimin e infeksioneve të frymëmarrjes që nga kohërat e lashta

Besoni apo jo, supa e bërë në shtëpi me rriska mishi pule ndihmon vërtet në lehtësimin e simptomave të ftohjes dhe madje ngadalëson përkeqësimin e ftohjes dhe infeksioneve të frymëmarrjes, veçanërisht nëse supa është bërë edhe me disa lloje perimesh.

Hulumtuesit kanë studiuar gjithashtu se çfarë përmban supa e pulës e bërë në shtëpi, e cila e bën atë një ilaç efektiv për infeksionet simptomatike të traktit të sipërm respirator.

Shkencëtarët testuan se si supa e pulës e bërë në shtëpi ndikon në organizëm

Supa e pulës e bërë në shtëpi është konsideruar prej shekujsh si kurë për simptomat e ftohjes dhe infeksioneve virusale. Thithja e avujve të ngrohtë të butë rrit temperaturën e rrugëve të frymëmarrjes dhe relakson sekrecionet e ngurtësuara. Domethënë, supa e ngrohtë e bërë në shtëpi me rriska pule dhe me perime ndihmon në ngadalësimin e lëvizjes së neutrofileve. Neutrofilet janë një lloj qelizash të bardha të gjakut që na mbrojnë nga infeksioni.

Studiuesit kanë zbuluar se një tas me supë pule të bërë në shtëpi ngadalëson lëvizjen e neutrofileve dhe lejon që këto qeliza të bardha të përqendrohen në pjesët e trupit që kanë më shumë nevojë për to.

Meqenëse ka të ngjarë që ngjashmëria klinike e proceseve të ndryshme infektive që mund të çojnë në ftohjen e zakonshme është për shkak të një përgjigjeje të zakonshme inflamatore, efekti anti-inflamator i supës së pulës mund të shpjegojë përfitimet e saj të konfirmuara. Për të vlerësuar këtë, supa tradicionale e pulës u testua për aftësinë e saj për të ndaluar migrimin e neutrofileve duke përdorur një analizë standarde të kemotaksisë.

Supa e pulës e bërë në shtëpi ndaloi migrimin e neutrofileve

Rezultatet e testit treguan se supa e pulës e bërë në shtëpi ndaloi ndjeshëm migrimin e neutrofileve në një mënyrë të varur nga përqendrimi. Aktiviteti ishte i pranishëm në përbërësin e supës së pulës pa grimca. Të gjitha perimet e pranishme në supë dhe pula individualisht kishin aktivitet frenues, megjithëse vetëm mishi i pulës nuk kishte aktivitet citotoksik. Është interesante se supës së plotë i mungonte gjithashtu aktiviteti citotoksik.

Ky studim krahasues i publikuar në National Library of Medicine tregon se supa e pulës e bërë në shtëpi mund të përmbajë substanca të shumta me efekte të dobishme mjekësore. Një efekt i butë anti-inflamator mund të jetë një nga mekanizmat me të cilët supa mund të çojë në lehtësimin e infeksioneve simptomatike të traktit të sipërm respirator.

Si përgatitet supa mjekësore e bërë në shtëpi?

Për të përgatitur këtë “ilaç popullor dimëror” ju duhet një copë mish pule, karota, selino, majdanoz, qepë, majdanoz, pak kokrra piper, ujë dhe pak kripë.

Pastroni dhe lani mirë të gjitha perimet dhe fillimisht vendoseni pulën në ujë të nxehtë për disa sekonda për të hequr gjakun nga mishi. Mbushni tiganin/tenxheren me ujë, më pas skuqni qepën e pastruar nga të dyja anët në një sobë të nxehtë. Më pas shtoni në ujë qepën, si dhe mishin e pulës (preferohet të hiqni lëkurën) dhe të gjitha perimet e tjera i prisni në feta. Shtoni disa kokrra piper, majdanoz të grirë dhe pak kripë. Supa e pulës e bërë në shtëpi nuk duhet të jetë e kripur, mundësisht sa më pak natrium.

Gatuajini të gjithë përbërësit në zjarr mesatar dhe shtoni ujë herë pas here. Kur mishi dhe perimet janë zier, zbutur dhe lëngu merr ngjyrë të verdhë të errët, supa është gati. Zieni disa makarona/fide në një tigan tjetër, mjaftojnë disa sekonda në ujë të vluar. Në fund mund të shtohet edhe pak majdanoz i freskët, i grirë.