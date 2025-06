Si interneti mund të bëhet vërtet i rrezikshëm për shëndetin tuaj

Një nga rreziqet më të fuqishme shëndetësore me të cilat përballemi të gjithë është përhapja e dezinformatave mjekësore. Çdo ditë ne lexojmë artikuj në internet që kanë të bëjnë ose me shëndetin tonë ose me ushqimin dhe mirëqenien. “Këto janë ushqimet më të këqija për lëkurën tonë”, “Nëse e bëni këtë do të merrni kancer” dhe shumë tituj të tjerë që vetëm sa arrijnë të na trembin dhe të na keqinformojnë. Dhe ajo që është më e keqja është se shumë përfundojnë duke marrë vendime shëndetësore, ndonjëherë vendime për jetën dhe vdekjen, bazuar në materiale me të meta dhe plotësisht të pasakta.

Si mjekë dhe shkencëtarë, ne nuk mund të qëndrojmë më me duar në xhepa, pasi pacientët mashtrohen nga opinionet e dyshimta të pseudospecialistëve dhe personaliteteve të medias.

Ndiqni shkencën, jo titujt arbitrarë

Ka shumë gjëra pozitive që ofron interneti, ai siguron akses të menjëhershëm në informacion dhe i jep të gjithëve një zë. Por kur bëhet fjalë për kujdesin shëndetësor, është e rëndësishme që të jeni në gjendje të deshifroni zërat e trajnuar mjekësisht nga zërat e mprehtë dhe të njëanshëm.

Duke i ndërlikuar më tej gjërat, lajmet e rreme mjekësore priren të përhapen më shpejt se e vërteta. Mendoj se është natyra njerëzore të rrëmbehet nga një titull i bujshëm, por kjo nuk është një lojë. Keqinformimi mjekësor i vë njerëzit në rrezik.

Si të ndash faktet mjekësore nga trillimet

Ka shumë lajme të besueshme shëndetësore në internet, por ka edhe shumë materiale dezinformuese. Këtu janë disa mënyra për të parë ndryshimin:

Identifikoni burimin: Organizatat profesionale shëndetësore (.org), agjencitë qeveritare (.gov) dhe institucionet mjekësore (.edu) ofrojnë një mori informacionesh të shkëlqyera shëndetësore në internet dhe ju mund t’i identifikoni ato me tre shkronjat e fundit. Një sajt “.com” tregon një entitet fitimprurës, i cili mund të jetë mirë, por kini parasysh burimin dhe motivimin e tij.

Shikoni hulumtimin: Shumë herë, media do të citojë një studim dhe do të sigurojë një lidhje. Klikoni dhe shikoni vetë sondazhin. Disa studime kanë madhësi të vogla kampioni ose mund të duken shumë paraprake. Ose artikulli mund të mbivlerësojë gjetjet. Gjykojeni vetë.

Kontrolloni datën: Me shpejtësinë e përparimeve mjekësore sot, është më mirë të kërkoni informacionin më të fundit shëndetësor. Edhe faqet e internetit me reputacion mund të kenë materiale të vjetruara.

Besoni veten dhe bisedoni me një ekspert: Interneti është një vend i arsyeshëm për të filluar, por duhet të flisni me mjekun tuaj përpara se të merrni një vendim të rëndësishëm shëndetësor.

Sepse kur bëhet fjalë për informacionin shëndetësor, të gjithë e meritojnë të vërtetën.