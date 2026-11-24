Inteligjenca Artificiale, një rrezik më shumë për të diplomuar artificialisht
Në Korenë e Jugut, 111 kandidatë studentorë u kapën me pajisje inteligjente të paautorizuara gjatë provimit pranues të kolegjit të këtij viti, njoftoi Ministria e Arsimit.
Pesë kandidatë u kapën duke përdorur pajisjet gjatë provimit, pasi autoritetet futën masa shtesë për shkak të përpjekjeve gjithnjë e më të shpeshta për të kopjuar me ndihmën e inteligjencës artificiale.
Rreth gjysmë milioni studentë dhanë provimin kombëtar, të njohur si Suneung, këtë javë. Është një nga provimet më të rëndësishme në Korenë e Jugut, i cili ndikon shumë në pranimet në kolegj, karrierat e ardhshme dhe statusin shoqëror të të rinjve.
Përpara provimit, autoritetet njoftuan një sërë masash për të parandaluar përdorimin e pajisjeve inteligjente dhe mjeteve të inteligjencës artificiale. Midis tyre ishin alarme emergjente që u dërguan në telefonat celularë në të gjithë vendin ditën e provimit.
Të enjten, midis orës 8 të mëngjesit dhe 3 pasdite, u aktivizuan tre alarme, duke bërë që telefonat të bien një alarm njëkohësisht, edhe nëse ishin vendosur në heshtje. Turistët që përdornin internetin celular gjatë roaming gjithashtu morën alarmet. Alarmi nuk u dëgjua në pajisjet që ishin të fikura ose në modalitetin e aeroplanit.
Koreja e Jugut ka përdorur sistemin e saj kombëtar të alarmit të emergjencës për herë të parë për të ndihmuar në zbulimin e përpjekjeve të kopjimit në provime.
Kandidatëve iu kërkua të mbulonin kopsat e këmishave dhe xhaketave të tyre për të parandaluar përdorimin e kamerave të fshehura, dhe autoritetet gjithashtu kontrolluan syzet e tyre për mundësinë e modeleve inteligjente me kamera.
Skandalet e inteligjencës artificiale shkaktojnë masa të reja
Shqetësimet në lidhje me kopjimin janë rritur pas disa rasteve të profilit të lartë. Muajin e kaluar, dy kandidatë u kapën duke përdorur syze inteligjente me inteligjencë artificiale gjatë provimeve të pranimit në kolegj.
Ministria e Arsimit tha më parë se katër nxënës të shkollave të mesme dhe fillore ishin kapur duke përdorur syze të tilla për të kopjuar këtë vit.
Rasti i një kandidati që arriti rezultatin më të lartë në provimin e Kontabilistëve të Çertifikuar Publikë ka tërhequr vëmendje të veçantë. 34-vjeçari Han Won-seok pranoi se përdori një aparat fotografik miniaturë, një celular dhe mjete të inteligjencës artificiale për të gjetur përgjigje.
“Përdora një mikrokamerë për të bërë fotografi të pyetjeve të testit dhe për t’ia dërguar ato inteligjencës artificiale, pastaj kontrollova përgjigjet në telefonin tim inteligjent,” pranoi ai në një video të publikuar të dielën.
Rezultati i tij ngriti dyshime sepse nga 160 pyetje, ai gaboi vetëm në një. Njohja u njoftua vetëm disa ditë para provimit kombëtar të pranimit, pas të cilit autoritetet futën masa shtesë, shkruan BBC.
Dhe presidenti po kërkon ndryshime në sistem
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, bëri thirrje të premten për një reformë gjithëpërfshirëse të sistemit të provimeve për të parandaluar mashtrimin me inteligjencën artificiale.
Ai theksoi se provimet publike në vend kanë një ndikim të madh në shpërndarjen e mundësive dhe burimeve dhe paralajmëroi se përdorimi i inteligjencës artificiale për mashtrim minon drejtësinë dhe besimin në shoqëri.
Masat e rrepta shkaktuan gjithashtu shqetësim midis studentëve që nuk kishin ndërmend të mashtronin. Disa maturantë kishin frikë se syzet e tyre të zakonshme mund të zëvendësoheshin me syze inteligjente, prandaj disa vendosën të mbanin lente kontakti.
Provimi Suneung mbahet çdo nëntor dhe zgjat rreth tetë orë, gjatë të cilave studentët përgjigjen afërsisht 200 pyetjeve në një sërë lëndësh, duke përfshirë gjuhën koreane, matematikën, anglishten, studimet shoqërore dhe shkencën.
Për shkak të rëndësisë së tij, jeta në Korenë e Jugut ndalet praktikisht gjatë provimit. Punimet e ndërtimit ndalen, fluturimet përshtaten dhe stërvitja ushtarake pezullohet për t’u ofruar kandidatëve kushtet më të mira të mundshme për provimin. /tesheshi