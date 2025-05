Si po reagon industria evropiane automobilistike ndaj tarifave të Trumpit?

Euronews ka realizuar një intervistë me Benjamin Krieger nga grupi i industrisë së veturave CLEPA, i cili hodhi dritë mbi ndikimin e mundshëm të tarifave të Donald Trump në industrinë globale automobilistke.

Tarifa prej 25% e presidentit amerikan Donald Trump për veturat e prodhimit të huaj të importuara në SHBA u zbatua të enjten, me një tarifë prej 25% për pjesët e importuara të automjeteve që do të hyjë në fuqi nga 3 maji e tutje.

Bëhet e ditur se kjo i ka dhënë një goditje të rëndë industrisë botërore të veturave, me ulje të mundshme të investimeve dhe humbje të vendeve të punës dhe mbyllje të fabrikave.

Krieger theksoi se këto tarifa kanë potencialin për të rritur ndjeshëm koston e prodhimit për kmpanitë e furnizimit me automjete, përcjell Telegrafi.

Kjo është veçanërisht pasi industria është shumë e integruar globalisht, me kompanitë evropiane të furnizimit me automjete që shpesh kanë investime në objektet e prodhimit në SHBA, Evropë, Kanada, Meksikë dhe Azi.

“Ndonjëherë komponentët kalojnë kufij të shumtë. Nëse vendosim një tarifë midis vendit ku prodhohet automjeti dhe vendit nga vijnë pjesët, kjo rrit koston”, tha ai.

Raportohet se këto kosto shtesë mund të kenë gjithashtu një ndikim të rëndë në investimet në industri, duke shkaktuar gjithashtu pushime nga puna.

Dhe industria automobilistike tani mund të ketë disa vendime të vështira për të marrë.

“Ekziston një rrezik real që ne do të humbasim atë që kemi ndërtuar në dekadat e fundit”, tha Krieger.

Si duhet të reagojë BE ndaj këtyre tarifave të reja?

Lidhur me mënyrën sesi BE-ja duhet të reagojë ndaj këtyre tarifave, Krieger tha se ishte thelbësore që blloku të jepte njëfarë qartësie se si të vazhdohej.

“Ne kemi nevojë për qartësi për tarifat që do të zbatohen, çfarë do të thotë kjo për marrëdhëniet tona tregtare dhe më pas mund të përcaktojmë më mirë se cili është problemi dhe cili do të jetë ndikimi në vende të ndryshme evropiane.”

Megjithatë, Krieger theksoi gjithashtu rëndësinë e përmirësimit të konkurrencës së industrisë evropiane të furnizimit me automjete brenda Evropës, në drejtim të prodhimit, punësimit dhe inovacionit.

Ndryshe, brenda BE-së, vende si Gjermania që kanë një industri të lulëzuar automobilistike mund të goditen më shumë nga tarifat e SHBA-së sesa vendet e tjera anëtare, duke i shtyrë më pas të kërkojnë blerës në tregje të tjera.