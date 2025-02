Si të hiqni vinjetat nga xhami i përparmë?

Gjithnjë e më shumë vende po prezantojnë vinjetat elektronike, por në disa vende evropiane do t’i ngjitni sërish në xhamin e përparmë.

Vinjetat e vjetra në xhamin e veturave janë thjesht të bezdisshme dhe të vështira për t’u hequr. Kanë mbrojtje sigurie dhe një ngjitës jashtëzakonisht të fortë që lë në xhami shenja të yndyrshme dhe të forta, të cilat janë të vështira për t’u hequr.

Kur hiqni vinjetën, ka disa metoda të thjeshta që mund t’ju ndihmojnë – përdorni një pastrues të lëngshëm të dritareve.

Spërkateni vinjetën, prisni pak dhe hiqeni me brisk ose brisk. Të njëjtën gjë mund ta bëni edhe me alkoolin. Nëse përdorni brisk ose brisk rroje, bëjeni këtë me kujdes që të mos dëmtoni xhamin.

Në dimër, ju mund ta ngrohni vinjetën me tharëse flokësh dhe është gjithashtu e lehtë për t’u hequr, dhe ekziston gjithashtu një llak universal WD-40.

Ashtu si me lëngun e larjes së dritareve ose alkoolin, njomni vinjetën dhe prisni pak. Pastaj përsëri një brisk ose brisk rroje. Në fund, lani gotën me detergjent dhe një leckë – në mënyrë që të mos mbetet e yndyrshme.

Së fundi, sa më gjatë të jetë etiketa në dritare, aq më e vështirë do të jetë për t’u hequr ndërsa plastifikuesit thahen. Pra, hiqeni atë sa më shpejt të jetë e mundur pasi të skadojë.