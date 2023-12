Si të kuroni astmën me lëng limoni?

Problemet me astmën mund t’ju ndalojnë të keni jetën aktive që gjithmonë keni dashur. Nëse dëshironi të dini se si mund ta luftoni në mënyrë natyrale këtë problem të frymëmarrjes, pa pasur gjithmonë pompën ose nebulitorin me vete, ky artikull do t’ju ndihmojë. Ai tregon se si mund ta përdorni lëngun e limonit për të kuruar astmën.

Është provuar se lëngu i limonit është shumë i efektshëm për personat që vuajnë nga astma. Megjithatë, ky trajtim natyral nuk mjafton tek personat me forma të rënda të astmës. Lëngu i limonit është shumë i pasur me vitaminë C, një antioksidant që mbron qelizat nga dëmtimet si dhe përmirëson sistemin imunitar.

Një sistem imunitar vital tek personat e prekur nga astma i mbron ata nga sulmet e astmës provokuar nga tymi i cigares, polenat, lëkura e kafshëve dhe viruset. Nëse trupi juaj është i aftë të mbrojë veten nga çdo gjë që hyn përmes ajrit, ju jeni më pak të prirur të pësoni një sulm astme. Për shkak se stresi është një tjetër faktor, imuniteti i fortë ka shumë rëndësi.

Lëngu i limonit ka gjithashtu veti antiseptike të cilat ndihmojnë në rritjen dhe shpërndarjen e infeksioneve bakteriale. Personat me astmë e dinë që një infeksion i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes është i rrezikshëm, pasi sasia e tepërt e mukusit mund t’i çojë në një krizë astme. Falë kombinimit të vetive antiseptike të limonit me vitaminën C, është shumë e lehtë ta mbash nën kontroll këtë gjë, living. I holluar me pak ujë ose ashtu siç është apo duke shtuar pak xhinxher në lëngun e limonit, do të rrisni efektet përfituese të kësaj pijeje në lidhje me asmtën. Kjo për shkak se xhinxheri ka veti anti-inflamatore të cilat ndihmojnë rrugët e frymëmarrjes gjatë një sulmi astme.

Siç e vutë re, lëngu i limonit është i dobishëm për atë që pësojnë sulme astme të ndikuar nga faktorë të jashtëm, pra astmë alergjike, por jo për astmën e brendshme (jo-alergjike). Nëse mjeku iu ka dhënë ilaçe mos i ndërprisni ato për t’i zëvendësuar me lëngun e limonit.