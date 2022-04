Si të mbroheni nga metalet e rënda? Ato janë në këta përbërës!

Nga erdhën metalet e rënda në trupin tonë dhe si arritën tek ne?

Metalet e rënda mund të gjenden si në ujë ashtu edhe në tokë. Ato krijohen gjithashtu nga aktiviteti antropogjen (përmbajtja e plumbit në akull në Grenlandë është rritur 200 herë që nga viti 800 para erës së re deri më sot).

Në shekullin e 21-të, nanogrimcat metalike përdoren në të gjitha degët e industrisë dhe është e pamundur t’i shmangësh atom.

Metalet më të dëmshme për shëndetin e njeriut janë merkuri, bakri, kobalti, plumbi, kromi, nikeli, arseniku etj.

Ku janë të gjitha metalet e rënda?

Arseniku: industria, pesticidet, ngjyrat e tapetave të murit, antibiotikët, uji, ajri, cigaret, prodhimet e detit.

Plumbi: ngjyrat, shkarkimet e gazrave të automjeteve, ushqime, qeramikë, konserva, ushqime të konservuara, enë, gazeta të printuara, pastë dhëmbësh, paketim…

Merkuri: në vaksina, ajër, ujë, kozmetikë, pomada për psoriazë, laksativë, pluhura, ton.

Alumini: në vaksina, deodorantë, pasta dhëmbësh, mbushje, enë, kënaçe, kripë kuzhine, sprej për hundë, djathë, ilaçe, ujë etj.

Trupi ynë mund t’i përpunojë dhe eliminojë ato në një farë mase. Megjithatë, për shkak të stilit të jetesës moderne (sidomos në qytetet e mëdha) dhe për shkak të ekspozimit të lartë ndaj metaleve, depozitimi i tyre ndodh në trup, gjë që mund të shkaktojë probleme serioze dhe helmime.

Shkenca i ka klasifikuar këto probleme në grupet e mëposhtme:

Çrregullime mendore: depresioni, luhatjet e humorit, halucinacionet, agresioni, pagjumësia, lodhja kronike, rraskapitja, humbja e oreksit, frika, humbja e vëmendjes dhe përqendrimit, sëmundja e Alzheimerit.

Çrregullime shqisore: mbindjeshmëri ndaj dritës, probleme me dëgjimin.

Çrregullime motorike: vështirësi dhe probleme me ecje, vështirësi në gëlltitje, probleme me të folurin, humbje ekuilibri, kriza epileptike.

Çrregullime gastrointestinale: të përziera të shpeshta, të vjella, diarre, dhimbje barku dhe ngërçe, ndjesi djegieje në fyt dhe gojë, inflamacion i ezofagut, inflamacion i stomakut dhe zorrëve, kanceri i pankreasit, zorrës së trashë dhe stomakut.

Çrregullime të frymëmarrjes: fibrozë pulmonare, astmë, bronkit, pneumoni.

Çrregullime kardiovaskulare: dëmtime vaskulare, takikardi, hipertension, anemi.

Çrregullime të tjera: neuriti, neuropati, mpirje e gjymtyrëve, parestezi (ndjesi shpimi gjilpërash), mosfunksionim i mëlçisë dhe veshkave, dobësim i sistemit imunitar, çrregullim i ciklit menstrual, dhimbje menstruale, çrregullim i parakohshëm.

Ju mund të kontrolloni përqendrimin e metaleve të rënda nga mostrat e gjakut ose të flokëve, ndaj përpiquni të jeni më pak të ekspozuar ndaj gjërave të lartpërmendura që përmbajnë këto metale.