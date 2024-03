Si të përdorni panxharin për sëmundjet e mushkërive? Ja çfarë tregojnë hulumtimet

Njerëzit me sëmundje pulmonare obstruktive kronike provuan një shtesë diete me lëng panxhari për dymbëdhjetë javë dhe panë një ulje të presionit të gjakut dhe një përmirësim në distancën që mund të ecnin në gjashtë minuta.

Sëmundja kronike obstruktive pulmonare është një sëmundje serioze e mushkërive që prek rreth 400 milionë njerëz në mbarë botën. Shkakton vështirësi në frymëmarrje dhe ul ndjeshëm kapacitetin e njerëzve për aktivitet fizik. Gjithashtu rrit rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru.

Hulumtimi, i kryer nga studiues në Imperial College London, shqyrtoi përfitimet e marrjes së një suplementi të koncentruar të lëngut të panxharit që është i lartë në nitrate një herë në ditë, kundrejt një lëngu panxhari të gatshëm që dukej dhe shijonte njësoj, por i kishte hequr nitratet.

Deri më sot ka prova se lëngu i panxharit mund të përdoret nga atletët për të përmirësuar performancën e tyre, ndërsa disa kërkime afatshkurtra kanë zbuluar se nivelet më të larta të nitrateve në gjak mund të rrisin disponueshmërinë e oksidit nitrik, i cili ndihmon enët e gjakut të relaksohen.

Ky studim i ri përfshiu 81 njerëz me sëmundje pulmonare obstruktive kronike, presioni i gjakut sistolik i të cilëve ishte më i madh se 130 mmHg. Siç u zbulua, ata që morën suplementin e pasur me nitrate përjetuan një ulje mesatare të presionit të gjakut sistolik prej 4.5 mmHg krahasuar me ata që morën placebo. Kishte gjithashtu një rritje mesatare prej rreth 30 metrash në atë se sa larg mund të ecnin pacientët në gjashtë minuta.