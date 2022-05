​Si t’i ruani siç duhet dredhëzat?

Me shfaqjen e parë të dredhëzave, e dimë se ka ardhur koha e bukur dhe mund ta shijojmë këtë frutë të shijshme me diellin.

Ruajtja e dredhëzave

Dredhëzat e buta dhe të ëmbla kërkojnë kujdes dhe ruajtje të veçantë për të qëndruar pas blerjes. Nëse keni ndërmend të hani dredhëza menjëherë, alternativa më e mirë është t’i ruani ato në temperaturën e dhomës në banakun e kuzhinës, megjithatë, nëse dëshironi t’u zgjasni jetën, zgjidhja më e mirë është frigoriferi.

Larja e dredhëzave

Mos i lani dredhëzat paraprakisht nëse nuk dëshironi t’i hani ato menjëherë. Dredhëzat do të qëndrojnë më të freskëta kur të jenë të thata dhe të ftohta, dhe çdo lagështi shtesë do t’i zbusë ato dhe do të inkurajojë rritjen e mykut. Pra, lani dredhëzat vetëm kur planifikoni t’i hani ato.

Lërini bishtat mbi dredhëza

Mbani kërcell të gjelbër në dredhëzat e freskëta kur i ruani në frigorifer. Rrjedhat e paprekura do të mbrojnë pjesën e brendshme të dredhëzave dhe do të zgjasin jetën e tyre.

Kur ruhen siç duhet, dredhëzat do të qëndrojnë të freskëta për rreth një javë.