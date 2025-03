Silvinho publikon listën e Shqipërisë, ftohet Etnik Brruti

Kombëtaraja e Shqipërisë ka publikuar listën me futbollistët e ftuar për dy ndeshjet e muajit mars, ndaj Anglisë dhe Andorës.

Selektori Silvinho, e ka ftuar edhe futbollistin e Malishevës, Etnik Brruti, i cili së fundi ka pranuar të luaj për kombëtaren shqipater, shkruan IndeksOnline.

Po ashtu në kombëtare është rikthyer edhe sulmuesi i Evertonit, Armando Broja.

Në listën e 26 futbollistëve, për herë të parë është ftuar edhe Juljan Shehu, i cili luan te skuadra polake, Widzew Lodz.

Shqipëria me 21 mars do të luaj në udhëtim ndaj Anglisë, ndërsa tre ditë më vonë, do të jetë nikoqire e Andorës.

Lista e plotë e SIlvinhos:

Portierë: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Alen Sherri, Simon Simoni.

Mbrojtës: Ivan Baliu, Naser Aliji, Marash Kumbulla, Andi Hadroj, Ardian Ismajli, Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Enea Mihaj.

Mesfushorë: Ylber Ramadani, Medon Berisha, Qazim Lajçi, Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Etnik Brruti, Juljan Shehu, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha.

Sulmues: Ernest Muci, Jasir Asani, Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj.