Simptomat që tregojnë probleme të mundshme me mëlçinë

Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme në trup, që filtron toksinat, rregullon nivelet e sheqerit në gjak dhe ndihmon tretjen.
Kur nuk funksionon siç duhet, simptomat shpesh shfaqen gradualisht dhe mund të injorohen lehtë. Megjithatë, njohja e shenjave të hershme mund të parandalojë ndërlikime më serioze. Shumë mjekë theksojnë se problemet me mëlçinë shpesh zbulohen vonë sepse ato manifestohen përmes ndryshimeve të lehta në trup në fazat e hershme.
Pra, sipas ekspertëve, simptomat e mëposhtme mund të tregojnë probleme të mundshme me mëlçinë.
Lodhje dhe mungesë energjie
Lodhja kronike është një nga shenjat më të zakonshme, por shpesh të anashkaluara, të problemeve me mëlçinë. Kur mëlçia nuk mund t’i zbërthejë në mënyrë efektive toksinat dhe t’i shndërrojë lëndët ushqyese në energji, trupi lodhet. Njerëzit me dëmtime të mëlçisë shpesh ndihen të lodhur, të përgjumur dhe kanë përqendrim të dobët edhe pasi kanë fjetur mjaftueshëm. Ky lloj lodhjeje nuk zhduket me pushim ose me një ndryshim në rutinë, i cili është i ndryshëm nga lodhja normale.
Ekspertët paralajmërojnë se lodhja e zgjatur është shpesh një tregues i hershëm i funksionit të dëmtuar të mëlçisë. Ata rekomandojnë t’i kushtoni vëmendje nëse lodhja ndodh pa ndonjë arsye të dukshme dhe zgjat më shumë se disa javë. Në këtë rast, ata këshillojnë të bëhen analiza bazë të gjakut, duke përfshirë analizat e enzimave të mëlçisë, të cilat mund të zbulojnë nëse ka inflamacion ose mbingarkesë të organeve.
Zverdhje e lëkurës dhe syve (verdhëz)
Verdhëza ndodh kur në gjak grumbullohet shumë bilirubinë, një substancë e prodhuar nga zbërthimi i qelizave të kuqe të gjakut. Në vend që të përpunohet dhe të ekskretohet nga mëlçia, bilirubina fillon të grumbullohet në inde, duke bërë që lëkura dhe të bardhat e syve të marrin një nuancë të verdhë. Kjo simptomë shpesh shoqërohet me urinë më të errët dhe jashtëqitje më të çelëta. Edhe pse verdhëza mund të ndodhë për një numër arsyesh, ajo më shpesh shoqërohet me dëmtim të mëlçisë ose inflamacion.
Ekspertë të ndryshëm të shëndetit pohojnë se verdhëza kërkon vlerësim të menjëhershëm mjekësor pasi mund të tregojë sëmundje të tilla si hepatiti, cirroza ose bllokimi i kanalit biliar. Ata theksojnë se nuk duhet pritur që simptoma të zhduket vetë pasi vonesa e ekzaminimit mund të çojë në komplikacione më serioze. Diagnoza në kohë është çelësi për të parandaluar dëmtimin e përhershëm të mëlçisë.
Ënjtje e këmbëve dhe kyçeve të këmbëve
Mbajtja e lëngjeve në gjymtyrët e poshtme mund të jetë një shenjë se mëlçia nuk po e rregullon në mënyrë efektive ekuilibrin e proteinave dhe lëngjeve në trup. Kur nivelet e albuminës bien, lëngu fillon të grumbullohet në inde, më së shpeshti në këmbë dhe kyçe të këmbëve. Ënjtja zakonisht përkeqësohet gjatë natës ose pas qëndrimit të zgjatur në këmbë.
Kjo simptomë shpesh shoqëron dëmtime më të avancuara të mëlçisë, por mund të ndodhë edhe më herët, së bashku me një ndjenjë rëndese dhe tensioni në këmbë, thonë ekspertët. Nëse ënjtja bëhet e shpeshtë ose e dhimbshme, ata rekomandojnë që një person t’i nënshtrohet testeve laboratorike dhe një ekografie abdominale sa më shpejt të jetë e mundur për të përjashtuar sëmundjen e mëlçisë dhe shkaqe të tjera të mbajtjes së lëngjeve.