Nuk është më e çuditshme apo e habitshme që një person që flet arabisht – i cili falet, paguan zekatin, agjëron Ramazanin dhe kryen Haxhin, pastaj del për të mbrojtur entitetin sionist dhe për të justifikuar krimet e tij kundër popullit palestinez. Në çdo luftë të zhvilluar nga Tel Avivi kundër palestinezëve, këta njerëz dalin nga strofkat e tyre për të sulmuar rezistencën palestineze, duke e fajësuar atë për atë që i ka bërë popullit palestinez, duke harruar qëllimisht origjinën e historisë dhe burimin e konfliktit: pushtimin që ka zgjatur për më shumë se shtatë dekada.

Lufta aktuale në Rripin e Gazës deri më tani ka marrë më shumë se 16,000 jetë njerëzish, me trefishin e këtij numri të të plagosurve, për të mos përmendur shkatërrimin e gjysmës së ndërtesave të Rripit. Megjithatë, sionistët arabë mbeten indiferentë ndaj asaj që ka ndodhur. Sikur të kishte ndodhur diku tjetër, ata do të ishin copëtuar në lot dhe pikëllim për viktimat. Duket se po dëshmojmë një trend të ri që po shfaqet dhe po rritet midis elitave arabe, të cilin mund ta quajmë lëvizja e “Sionizmit Arab”. Kjo lëvizje përfshin një spektër të gjerë sionistësh arabë, qofshin politikanë, profesionistë të medias, studiues apo aktivistë.

Fenomeni i “sionistëve” arabë duhet të kuptohet, të dekonstruktohet dhe të analizohet. Çështja tejkalon “tradhtinë” politike dhe mosmarrëveshjen ideologjike me rezistencën palestineze, dhe arrin në një gjendje “transformimi” strategjik në orientimet e elitës arabe, aq sa duket sikur po përballemi me një lëvizje të re me një axhendë të qartë të mbështetur në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar.

Mund të thuhet; Lëvizja “Sionizmi Arab” është fryti i kalbur i procesit të Oslos, i cili filloi tre dekada më parë. Qëllimi i saj kryesor ishte të njihte Izraelin dhe të çarmatoste rezistencën palestineze në këmbim të asgjëje: pa paqe, pa tokë dhe pa të drejta. Kjo është rruga e ndjekur nga disa qeveri arabe që normalizuan marrëdhëniet me pushtimin izraelit, duke kërkuar ta reklamonin dhe promovonin normalizimin si zyrtarisht ashtu edhe popullor. Për ta arritur këtë, këto qeveri u mbështetën në dy mekanizma:

E para është politike,

përmes vendosjes së marrëdhënieve të ndara diplomatike me Izraelin, qoftë duke hapur ambasada, konsullata apo zyra tregtare me entitetin sionist.

E dyta është mediatike

e bazuar në kulturë dhe media, duke inkurajuar disa nga intelektualët dhe elitën e saj që të promovojnë çështjen e normalizimit me Izraelin dhe të pranojnë bashkëjetesën me të përpara se të arrijnë një marrëveshje përfundimtare që u jep palestinezëve të drejtat e tyre legjitime. Kjo është ajo që ndodhi në të vërtetë, pasi disa intelektualë arabë vizituan Tel Avivin dhe u takuan me zyrtarë zyrtarë dhe jozyrtarë izraelitë gjatë dekadave të fundit. Ky fenomen është rritur ndjeshëm pas valës së fundit të normalizimit me Izraelin nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Maroku.

Mund të thuhet; Lëvizja arabe sioniste, ose sionistët arabë, ka kaluar nëpër tri faza kryesore:

Faza e Kopenhagenit (1997):

Filloi me konferencën e Kopenhagenit, ku u takuan figura izraelite dhe arabe, duke shënuar një hap drejt normalizimit dhe duke sfiduar qëndrimin tradicional arab ndaj Izraelit.​

Pas vitit 2006:

Pas ardhjes në pushtet të Hamasit në Gaza, disa intelektualë dhe media arabe filluan të kritikojnë më ashpër rezistencën palestineze, duke e konsideruar atë si pengesë për paqen.​

Faza aktuale:

Karakterizohet nga mbështetje e hapur për Izraelin dhe përvetësim i narrativës izraelite, duke e portretizuar rezistencën palestineze si terrorizëm dhe duke kërkuar çarmatosjen e saj.​

shkruar nga: Dr. Halil el-Anani, “تفكيك الصهيونية العربية”



