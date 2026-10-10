Skandali me ambasadoren e Trump-it në Greqi

Hetimi tronditës: kërkoi pagesë prej 100,000 dollarësh me kartë krediti
Kimberly Guilfoyle, ambasadorja e SHBA-së në Greqi dhe ish-e fejuara e Donald Trump Jr., është vënë nën shqyrtim nga hetuesit amerikanë pas akuzave se i kërkoi një donatori republikan 100,000 dollarë për të shlyer një borxh privat të kartës së kreditit. Rasti ka trazuar më tej skenën politike në Uashington, pasi donatori pretendoi se në këmbim i ishte premtuar qasje te zyrtarët e lartë të administratës Trump.
Zyra e Inspektorit të Përgjithshëm të Departamentit të Shtetit të SHBA-së po heton Guilfoyle dhe ambasadën që ajo drejton. Informacioni në lidhje me hetimin u konfirmua nga burime të njohura me procesin, ndërsa institucioni kompetent nuk donte të komentonte publikisht mbi detajet.
Çështja u bë publike pas raportimeve të mediave amerikane për mesazhet që Guilfoyle dyshohet se ka shkëmbyer me Eric Deters, një avokat, komentator konservator dhe donator i hershëm i Donald Trump.
Kërkuar 100,000 dollarë para seancës dëgjimore në Senat?
Sipas Deters, Guilfoyle iu drejtua atij në korrik 2025 me një kërkesë për të paguar 100,000 dollarë për të shlyer faturën e kartës së saj të kreditit American Express.
Kërkesa, sipas mediave amerikane, erdhi vetëm disa ditë para një seance dëgjimore në Senat mbi emërimin e saj si ambasadore e SHBA-së në Greqi.
Deters pretendon se në këmbim i është premtuar qasje te njerëz nga rrethi i ngushtë i presidentit të SHBA-së. Ai e përshkroi të gjithë marrëdhënien si një shkëmbim favoresh, ose një situatë në të cilën ndihma financiare do të lidhej me favore politike.
Ai u siguroi mediave amerikane dokumente që përmbanin mesazhe të dyshuara të shkëmbyera nëpërmjet aplikacionit Signal. Në një nga mesazhet, sipas raporteve të publikuara, Guilfoyle dyshohet se jep udhëzime për të depozituar para direkt në një llogari karte krediti.
Është e rëndësishme të theksohet se këto pretendime janë aktualisht akuza që ende nuk janë verifikuar, dhe jo fakte të përcaktuara ligjërisht.
Avokatët kundërshtojnë vërtetësinë e mesazheve
Ekipi ligjor i Guilfoyle ka kundërshtuar vërtetësinë e mesazheve të publikuara, por nuk ka dhënë një shpjegim të detajuar të të gjitha akuzave.
Çështja ka tërhequr vëmendje shtesë sepse Guilfoyle është ambasador i SHBA-së dhe një person që ka qenë i afërt me familjen Trump për vite me radhë.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance kërkoi kujdes në nxjerrjen publike të përfundimeve. Ai tha se këto janë akuza nga një person dhe se duhet të presim derisa të përcaktohen faktet.
Vance paralajmëroi gjithashtu se duhet të ndiqet përgjegjësia nëse vërtetohet se ka pasur sjellje të papërshtatshme.
Shtëpia e Bardhë nuk ofroi një koment të detajuar mbi rastin, ndërsa Sekretari i Shtetit Marco Rubio refuzoi të komentonte në një konferencë për shtyp mbi akuzat bazuar në raportet e medias.
Hetimi shkakton ankth në Departamentin e Shtetit
Sipas raporteve të medias amerikane, nisja e hetimit ka shkaktuar vëmendje të konsiderueshme brenda Departamentit të Shtetit. Hetimet ndaj ambasadorëve për shkelje të mundshme të etikës nuk janë një dukuri e përditshme, prandaj ky rast po monitorohet nga afër.
Hetuesit pritet të shqyrtojnë rrethanat që lidhen me kërkesën e supozuar për para, natyrën e komunikimeve midis Guilfoyle dhe Deters, dhe çdo shkelje të rregullave të etikës dhe konfliktit të interesit.
Nuk ka pasur asnjë gjetje përfundimtare të publikuar publikisht se Guilfoyle shkeli ligjin ose rregulloret zyrtare.
Kush është Kimberly Guilfoyle?
Kimberly Guilfoyle është një ish-spikere e Fox News dhe komentatore e shquar politike konservatore. Me kalimin e viteve, ajo është bërë një figurë e shquar në rrethin politik të Trump dhe ishte e fejuara e djalit të tij, Donald Trump Jr.
Emërimi i saj si ambasadore në Greqi ka tërhequr më tej vëmendjen ndaj lidhjeve të saj politike me familjen Trump dhe rolit të saj në politikën e jashtme amerikane.
Rasti aktual tani ngre pyetje në lidhje me kufijtë midis marrëdhënieve private financiare, kontakteve politike dhe përgjegjësive të individëve që përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara jashtë vendit.
Hetimi është duke vazhduar. /tesheshi