Skena kaotike në kampin Jabalia

Imazhet dhe videot e fundit nga kampi i refugjatëve Jabalia tregojnë ndërtesa të dëmtuara rëndë ndërsa shpëtimtarët dhe vullnetarët përdorin duart e tyre për të kërkuar të mbijetuarit në sasi të mëdha mbeturinash betoni.

“Është një masakër masive. Është e vështirë të numërosh numrin e ndërtesave që janë shkatërruar këtu”, raporton Anas Sharif i Al Jazeera, i cili është në vendngjarje.

Njerëzit në pjesë të ndryshme të shkatërrimit mund të shihen furishëm duke u përpjekur të tërheqin njerëzit nga rrënojat – shumë prej viktimave gra dhe fëmijë. Të tjerë shihen duke qëndruar në këmbë dhe duke qarë, nga frika se anëtarët e familjes dhe miqtë mund të jenë mes të vdekurve.

Automjetet e shkatërruara mbushin skenën. Pjesëtarët e njësive të mbrojtjes civile janë në terren në kërkim të të mbijetuarve. Një pamje ajrore e zonës tregon ndërtesa të larta të rrafshuara plotësisht me tokë.

BREAKING: JABALIA CAMP MASSACRE – 500 KILLED AND INJURED

People are still being found dead and injured in the rubble.

Genocide pic.twitter.com/qSc1t1QaFz

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 31, 2023