Skitarja Kiana Kryeziu, nis sot garën në Olimpiadën Dimërore

Kiana Kryeziu ka arritur ta përmbushë për herë të dytë normën Olimpike dhe do ta përfaqësoj shtetin tonë Kosovën në disiplinat Alpine me ski.
Kryeziu ka përmbushur kriteret bazë të kualifikimit në tri disiplina të skijimit alpin: sllallom, sllallom të madh dhe super sllallom të madh, disiplina në të cilat do të garojë në Milano Cortina.
Sot me fillim nga ora 11:30, Kiana Kryeziu do të garojë në Lojërat Olimpike Dimërore në Milano.Kryeziu garon në Skijimin Alpin në disiplinën Super-G (Super Giant Slalom).