Škoda e re, SUV me shtatë ulëse

Škoda ka publikuar fotografitë e një modeli krejt të ri. Vitin e kaluar, kompania çeke gjeneroi të ardhura prej 27.8 miliardë euro dhe një fitim operativ prej 2.3 miliardë euro.

Me shitje prej 916,600 njësish dhe rritje prej 6.9 për qind në bazë vjetore, kompania tani mund të planifikojë lëvizje të reja strategjike.

Ndër to, bie në sy zgjerimi i prodhimit në Kazakistan dhe Vietnam, si dhe forcimi i prezencës në tregje të reja si India.

Gjithashtu, elektrifikimi mbetet një pjesë kyçe e strategjisë, me modelet Elroq dhe Enyaq të rinovuar në fokus.

Në krye të gamës së shpejti do të jetë një model që aktualisht ka emrin e punës “Space”.

Është versioni serik i konceptit 7S i vitit 2022, me të cilin Škoda prezantoi drejtimin e ri të dizajnit “Modern Solid” dhe shpalli ambicie të mëdha në segmentin e elektromobilitetit.

Tre imazhet ngacmuese tregojnë pamje të errëta të pjesës së përparme dhe të pasme të automjetit, së bashku me një pamje të detajuar të pjesës së pasme.

Silueta anësore dhe grila nuk janë zbuluar ende, por elementë të tillë si kapaku, dyert e pasme, shtylla D dhe dritat LED në formë T të kujtojnë një version të shkallëzuar të konceptit Epiq.

Dimensionet e SUV-it të ri pritet të jenë të ngjashme me Kodiaq, modeli më i madh dhe më i shtrenjtë në gamën e Škoda-s.

Ashtu si Kodiaq, ky model do të ketë tre rreshta ulësesh dhe do të konkurrojë me Kia EV9 dhe Hyundai Ioniq 9.

I montuar në platformën MEB EV, Space do të jetë i disponueshëm në disa variante të fuqisë.

Versioni bazë do të ketë një motor elektrik dhe lëvizje me rrota të pasme, ndërsa opsionet më të shtrenjta do të ofrojnë tërheqje me katër rrota me dy motorë elektrikë. Gama e pritshme duhet të jetë rreth 600 kilometra.

Me plane ambicioze dhe kërkesë në rritje për SUV elektrike, modeli i ri mund të luajë një rol kyç në zgjerimin global të Skoda.

Së shpejti do të zbulojmë nëse Space do të ketë sukses të bëhet një konkurrent i denjë i Kia EV9 dhe SUV-ve të tjerë të mëdhenj elektrikë.