Somalezët protestojnë kundër njohjes së Somalilandit nga Izraeli

Qindra njerëz u mblodhën të dielën në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu, për të protestuar kundër vendimit të Izraelit për të njohur Somalilandin, një rajon në Somalinë veriore që shpalli pavarësinë në vitin 1991, transmeton Anadolu.
Demonstruesit filluan duke kënduar himnin kombëtar somalez. Duke dënuar veprimin e Izraelit, ata theksuan sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë, duke thirrur slogane të tilla si “Somalia është e pandashme” dhe “Somalilandi është Somali”.
Forcat e sigurisë u vendosën në numër të madh për të ruajtur rendin.
Mohamed Abor, një nga protestuesit, tha për Anadolu se Somalia nuk ka hequr dorë kurrë nga territori i saj dhe nuk do ta bëjë këtë tani.
Duke theksuar se nuk ka tokë somaleze që mund t’i jepet Izraelit apo ndonjë vendi tjetër, ai tha: “Somalia është një dhe do të mbetet një”, duke shtuar se somalezët janë të gatshëm të bëjnë çdo sakrificë për vendin e tyre.
Një tjetër protestues, Abdi Ismail, tha se vendimi i Izraelit ishte i papranueshëm për popullin somalez.
Duke e quajtur vendimin “një sulm të qartë ndaj sovranitetit të Somalisë”, Abdi tha se Somalilandi është një pjesë e pandashme e vendit.
“Asnjë vend nuk ka të drejtë ta njohë atë në mënyrë të njëanshme”, tha ai. Abdi Ismail shtoi se bashkësia ndërkombëtare nuk duhet të heshtë përballë vendimit.
Izraeli u bë shteti i parë anëtar i Kombeve të Bashkuara që njohu zyrtarisht Somalilandin si një shtet të pavarur dhe sovran të premten, duke marrë dënimin nga Turqia, një aleat i ngushtë i Somalisë, dhe vendet në Afrikë dhe Lindjen e Mesme, ndër të tjera.
Somalilandi, i cili nuk ka marrë njohje zyrtare që nga shpallja e pavarësisë nga Somalia në vitin 1991, vepron si një entitet de facto i pavarur administrativ, politik dhe i sigurisë, me qeverinë qendrore që përpiqet të ushtrojë kontroll mbi rajonin dhe udhëheqjen e saj të paaftë për të siguruar njohjen ndërkombëtare të pavarësisë.