Sondazhi: 48 për qind e gjermanëve presin largimin e Merz deri në fund të vitit

Gati gjysma e të anketuarve në Gjermani besojnë se kancelari Friedrich Merz nuk do të jetë më në detyrë deri në fund të këtij viti.
Kjo del nga një sondazh i publikuar nga YouGov, në një kohë kur CDU-ja përballet me presion të shtuar përpara zgjedhjeve rajonale të së dielës në Berlin dhe Mecklenburg-Vorpommern.
Sipas sondazhit, 48 për qind e 1,611 të anketuarve thanë se nuk presin që Merz të jetë ende kancelar në fund të vitit.
Në anën tjetër, 31 për qind besojnë se ai do të vazhdojë të mbajë postin, ndërsa 21 për qind nuk kanë dhënë një përgjigje të përcaktuar.
Sondazhi publikohet në prag të zgjedhjeve në Berlin dhe Mecklenburg-Vorpommern, ku CDU-ja po përballet me rezultate të dobëta në sondazhe.
Në Mecklenburg-Vorpommern, partia konservatore rrezikon të mbetet pranë ose nën pragun elektoral prej 5 për qind, ndërsa në Berlin gara për vendin e parë mbetet e ngushtë.
Presioni ndaj Merzit është shtuar pas rezultatit të CDU-së në Saksoni-Anhalt, ku AfD-ja doli forcë e parë me 43.8 për qind, ndërsa CDU-ja mori 17.2 për qind. Zhvillimet kanë nxitur diskutime brenda kampit konservator për të ardhmen politike të kancelarit.
Megjithatë, një ndryshim i mundshëm në drejtimin e CDU-së nuk do të sillte automatikisht zgjedhje të reja parlamentare.
Në rast të largimit të Merzit, Bundestagu mund të zgjedhë një kancelar të ri përmes procedurave kushtetuese, pa qenë e nevojshme një zgjedhje e përgjithshme.
Zgjedhjet e së dielës në Berlin dhe Mecklenburg-Vorpommern pritet të jenë një tjetër test i rëndësishëm për CDU-në dhe qeverinë e drejtuar nga Merz.