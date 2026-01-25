​Sony dhe TCL njoftojnë sipërmarrjen e përbashkët, televizorët Bravia pjesë e marrëveshjes

Me sa duket nga askund, TCL njoftoi se planifikon të blejë degën e argëtimit në shtëpi të Sony, duke përfshirë televizorët dhe pajisjet audio në shtëpi.
Të dy kompanitë janë gati të hyjnë në një sipërmarrje të përbashkët, me TCL që kontrollon një pjesë komanduese prej 51%, shkruajnë mediat e huaja.
Sipas njoftimit për shtyp, sipërmarrja e udhëhequr nga TCL do të “përfitojë nga teknologjia e imazhit dhe audios me cilësi të lartë të Sony, vlera e markës dhe ekspertiza operacionale” e kombinuar me “teknologjinë e përparuar të ekranit të TCL, avantazhet në shkallë globale – dhe jo vetëm”.
Për më tepër, produktet do të vazhdojnë të mbajnë markën Sony dhe Bravia.
Sipërmarrja e re e përbashkët është vendosur të operojë globalisht, me marrëveshjen detyruese që do të finalizohet deri në fund të marsit.
Kompania e re pritet zyrtarisht të fillojë funksionimin e saj në prill 2027.
E gjithë kjo është në pritje të miratimit rregullator dhe disa kushteve të tjera të partneritetit.