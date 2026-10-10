Çfarë i kërkuan Ankarasë drejtuesit politikë të Hamasit?

Takimi teksa armëpushimi në Gaza shkelet çdo ditë nga ushtria izraelit
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi të premten, bisedime në Ankara me Khalil al-Hayya, kreun e Byrosë Politike të Hamasit, dhe anëtarë të tjerë të delegacionit palestinez.
Lajmi u konfirmua nga burime diplomatike turke dhe u raportua nga Agjencia Anadolu. Megjithatë, Ministria e Jashtme turke nuk publikoi një njoftim të hollësishëm mbi temat e diskutuara, duke lënë të paqartë se çfarë kërkoi konkretisht Hamasi nga Ankaraja.
Takimi vjen në një moment kur armëpushimi në Gaza, i cili hyri në fuqi më 10 tetor 2025, vazhdon të përballet me pengesa serioze.
Një vit pas nisjes së planit amerikan për t’i dhënë fund luftës, zbatimi i fazës së dytë mbetet i bllokuar nga mosmarrëveshjet për çarmatimin e Hamasit, tërheqjen e ushtrisë izraelite dhe administrimin e ardhshëm të territorit palestinez.
Sipas një raportimi të Reuters të 6 tetorit, Izraeli vazhdon të kontrollojë rreth dy të tretat e Rripit të Gazës, ndërsa sulmet kanë vijuar edhe pas armëpushimit.
Po kështu, procesi i rindërtimit mbetet shumë prapa nevojave të popullsisë, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizimi, e parashikuar në planin e paqes, ende nuk është vënë në funksion. Lexo analizën e Reuters.
Çështja kryesore: zbatimi i armëpushimit
Në këtë kontekst, një nga temat më të mundshme të takimit në Ankara është ecuria e marrëveshjes dhe mënyra për të kapërcyer bllokimin diplomatik.
Megjithatë, kjo mbetet një vlerësim i bazuar në zhvillimet e fundit dhe në takimet e mëparshme, jo një agjendë e konfirmuar zyrtarisht për bisedimet e 9 tetorit.
Në takimin e 24 dhjetorit 2025, Fidan dhe një delegacion i Hamasit i drejtuar nga Al-Hayya diskutuan pikërisht fazën e dytë të planit të paqes, ndihmën humanitare dhe situatën në Gaza.
Sipas raportimit të atëhershëm të Agjencisë Anadolu, përfaqësuesit e Hamasit pretenduan se lëvizja i kishte përmbushur detyrimet e saj, ndërsa akuzuan Izraelin se po pengonte kalimin në fazën pasuese përmes vazhdimit të sulmeve dhe kufizimeve ndaj ndihmave.
Delegacioni kërkoi gjithashtu më shumë furnizime me ilaçe, materiale për strehim dhe karburant. Detajet e takimit të dhjetorit 2025.
Roli i Turqisë në negociata
Ankaraja ka ruajtur kanalet e komunikimit me drejtuesit e Hamasit gjatë luftës, duke synuar të luajë rolin e ndërmjetësit dhe të ushtrojë presion diplomatik për përmirësimin e gjendjes së palestinezëve.
Turqia ka kërkuar vazhdimisht rritjen e ndihmave humanitare, kundërshtuar zhvendosjen e detyruar të banorëve të Gazës dhe mbështetur krijimin e kushteve për një paqe të qëndrueshme.
Fidan, ish-drejtues i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, është një nga figurat kryesore të diplomacisë rajonale të presidentit Recep Tayyip Erdoğan.
Kontaktet e tij me drejtuesit e Hamasit i japin Ankarasë mundësinë të komunikojë drejtpërdrejt me lëvizjen në një kohë kur zbatimi i marrëveshjes kërkon vendime të vështira politike dhe garanci nga palët e përfshira.
Në korrik, Fidan zhvilloi një tjetër takim me Al-Hayya, ku, sipas burimeve turke, u diskutuan situata në Gaza dhe Bregun Perëndimor, ndihmat humanitare dhe përpjekjet për pajtimin ndërmjet fraksioneve palestineze.
Për momentin, nuk ka të dhëna publike që të tregojnë nëse delegacioni i Hamasit i ka kërkuar Turqisë garanci të reja, ndërhyrje më të fortë diplomatike apo mbështetje konkrete për fazën e ardhshme të marrëveshjes.
Asnjëra prej këtyre mundësive nuk është konfirmuar nga palët. Ajo që dihet është se takimi zhvillohet në një moment kur armëpushimi nuk ka prodhuar ende një zgjidhje politike të qëndrueshme.
Për Ankaranë, sfida është të ruajë ndikimin e saj në negociata dhe të kontribuojë në zbatimin e marrëveshjes. Ndërsa për Hamasin, çështjet e sigurisë, administrimit të Gazës dhe tërheqjes izraelite mbeten pjesë e një procesi, rezultati i të cilit është ende i pasigurt. /tesheshi