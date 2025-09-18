Sony prezanton Xperia 10 VII

Sony ka zbuluar zyrtarisht telefonin e saj më të fundit inteligjent të rangut të mesëm, Xperia 10 VII.
Xperia 10 VII vjen me një modul të ridizajnuar të kamerës së pasme dhe një numër përmirësimesh në krahasim me paraardhësin e tij,
Këto përfshijnë kamera të përmirësuara të pasme që tani janë të vendosura horizontalisht brenda një moduli në formë pilule, i cili ngjan shumë me Pixel.
Telefoni inteligjent përmban një sensor kryesor Sony Exmor RS 50MP dhe një njësi ultra të gjerë 13MP, ndërsa një kamerë e përparme 8MP përdoret për selfie.
Xperia 10 VII përmban një ekran OLED 6.1 inç me rezolucion Full HD+ dhe një shpejtësi rifreskimi 120Hz, i cili mbrohet nga Gorilla Glass Victus 2 i Corning.
Ai fuqizohet nga një procesor Snapdragon 6 Gen 3, i cili është i çiftëzuar me 8GB RAM dhe 128GB hapësirë ruajtjeje. Hapësira e brendshme e ruajtjes mund të zgjerohet deri në 2TB falë një vendi për kartë microSD.
Pajisja fuqizohet nga një bateri 5,000 mAh, funksionon me Android 15 dhe pritet të marrë përditësime të sistemit operativ për katër vjet, me gjashtë vjet të premtuara përditësime sigurie. Përdoruesit gjithashtu marrin Circle to Search dhe Google Gemini.
Karakteristikat e tjera të telefonit inteligjent përfshijnë dy altoparlantë të përparmë, një prizë kufjesh 3.5 mm, një buton të dedikuar për mbylljen e kamerës dhe certifikimin IP65/68 për rezistencë ndaj ujit dhe pluhurit. Pajisja është 8.3 mm e trashë dhe peshon 168 g.
Sony Xperia 10 VII është i disponueshëm në të bardhë, bruz dhe të zezë, dhe çmimi është 449 euro.