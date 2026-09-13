Sot pritet të mbahet seanca për formimin e Qeverisë

Sot pritet të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës në të cilën pritet të shqyrtohet çështja e formimit të Qeverisë së re.
Sipas burimeve, ora 14:00 është koha e preferuar për mbajtjen e seancës, ndërsa vendimi përfundimtar për orarin pritet të konfirmohet gjatë ditës.
Mbajtja e kësaj seance pritet të vijë pas konstituimit të sotëm të kuvendit ku u votuan nënkryetarët e LDK-së, Listës Serbe dhe pakicave tjera, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës nuk mori pjesë fare, pasi po konsideron se janë tejkaluar afatet kushtetuese