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Sot shqyrtohet projektligji për Specialen

Kuvendi i Kosovës sot mban seancë ku në rend dite janë disa pika.

Si pikë e parë e rendit të ditës, është shqyrtimi i projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar në Hagë.

Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht po mban një mbledhje, ka kërkuar që ndryshimi i ligjit për Gjykatën Speciale të miratohet në dy leximet, e më pas të zgjidhet Presidenti.

E marta është dita e fundit e afatit për zgjedhjen e Presidentit dhe dështimi për ta përmbyllur procesin do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve të reja, që do të ishin të katërtat në dy vjet.

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