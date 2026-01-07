Spanja: Burimet natyrore të Venezuelës i përkasin popullit të saj

Spanja tha se burimet natyrore të Venezuelës i përkasin popullit të Venezuelës dhe paralajmëroi se çdo përpjekje për të minuar sovranitetin shtetëror do të vendosë një precedent të rrezikshëm për rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla, tha kryediplomati spanjoll, Jose Manuel Albares, transmeton Anadolu.
Duke folur në një intervistë me RNE, Albares theksoi se kontrolli mbi burimet natyrore është një element thelbësor i sovranitetit dhe duhet të respektohet.
Burimet natyrore “i përkasin popullit venezuelian”, tha Albares, duke argumentuar se ato janë “pjesë e sovranitetit të një shteti”.
Ai tha se ajo që ka ndodhur në Karakas ditët e fundit përfaqëson “një precedent shumë të rrezikshëm” për normat ndërkombëtare, duke paralajmëruar se gërryerja e sovranitetit mbi burimet natyrore mund të destabilizojë marrëdhëniet globale.
Albares përsëriti kundërshtimin e Spanjës ndaj çdo përdorimi të forcës ose ndërhyrjes së jashtme në Venezuelë, duke nënvizuar mbështetjen e Madridit për një rezultat paqësor dhe demokratik të nxitur nga vetë venezuelasit.
“Spanja mbështet një dialog të gjerë midis qeverisë dhe opozitës, një zgjidhje paqësore, demokratike dhe vërtet venezuelase”, tha ai.
Ai shtoi se Spanja është e gatshme të lehtësojë ndërmjetësimin “sa herë që palët e konsiderojnë të dobishme”.
Më tej ai theksoi se qasja e Spanjës në Amerikën Latine është të veprojë si një urë lidhëse midis aktorëve dhe jo të nxisë tensionet.
Albares gjithashtu paralajmëroi kundër çdo përpjekjeje për të ndryshuar kufijtë me forcë, duke hedhur poshtë me vendosmëri retorikën që sugjeron një lëvizje të mundshme të SHBA-së për të pushtuar Grenlandën dhe shprehu solidaritet të plotë me Danimarkën.
“Territoret nuk ndryshojnë duar në mënyrë kapriçioze,” tha Albares, duke theksuar se “Ekziston një popull i Grenlandës që e ka shprehur qartë vullnetin e tij dhe ka të drejtë të vendosë”.
Ai nënvizoi mbështetjen e Spanjës për Danimarkën, duke shtuar se respekti për sovranitetin dhe sundimin e ligjit duhet të mbeten parime të panegociueshme në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Duke folur nga një perspektivë më e gjerë evropiane, Albares bëri thirrje për një “riarmatim moral” dhe një hap vendimtar drejt sovranitetit më të madh politik, ekonomik dhe strategjik për Bashkimin Evropian, ndërsa përballet me sfida globale në rritje, nga lufta në Ukrainë deri te tensionet gjeopolitike në rritje që përfshijnë SHBA-në, Rusinë dhe Kinën.
“Agresioni është agresion, pavarësisht se kush e kryen atë,” tha ai, duke këmbëngulur se problemi i sigurisë së Evropës “nuk janë aleatët; është agresioni rus”.
Për Albaresin, momenti aktual kërkon një Evropë më të bashkuar, të aftë të flasë me zërin e vet.