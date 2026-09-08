Spanja nis hetim penal për hyrjen e mbi 70 mijë emigrantëve në Ceuta

Gjykata Kombëtare e Spanjës ka urdhëruar nisjen e një hetimi penal për hyrjen e dhjetëra mijëra emigrantëve në enklavën spanjolle të Ceutës në muajin korrik. Vendimi u mor pasi një raport i policisë spanjolle ngriti dyshime për “lejueshmëri totale” nga ana e forcave të sigurisë marokene gjatë kalimit masiv të emigrantëve nga Maroku drejt Ceutës.
Gjyqtarja hetuese María Tardón tha se ekzistojnë arsye për të besuar se “sjellje kriminale të kryera jashtë vendit kanë dëmtuar rëndë integritetin territorial të Spanjës”, duke përdorur hyrjen masive në territorin spanjoll si mënyrë për ta bërë këtë.
Gjykata vendosi se ka juridiksion për të hetuar dyshimet për krime kundër integritetit territorial, vrasje nga pakujdesia dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga Prokuroria Publike.
Sipas gjyqtares Tardón, fluksi i emigrantëve përbën një nga metodat karakteristike të “luftës hibride” ose të ashtuquajturës “zonë gri”, me synimin për të ndikuar në jetën dhe të drejtat e qytetarëve spanjollë në Ceuta.
Raporti i policisë spanjolle, i cili flet për “lejueshmëri totale” nga forcat marokene të sigurisë, ishte një nga bazat kryesore për hapjen e hetimit. Tardón tha se nga Maroku kishte ardhur një “lehtësim i qartë dhe i padiskutueshëm i procesit”, veçanërisht përmes sjelljes së forcave marokene të sigurisë, e cila, sipas saj, është dokumentuar dhe filmuar.
Sipas vendimit, forcat marokene të sigurisë, të cilat ishin të uniformuara, “nuk bënë asnjë përpjekje serioze” për të ndaluar hyrjen masive të emigrantëve. Disa prej tyre, sipas gjyqtares, madje u dhanë emigrantëve “udhëzime aktive” se si të kryenin kalimin.
Qeveria spanjolle ka deklaruar se nuk ka “prova përfundimtare” që tregojnë se Maroku ishte përgjegjës për hyrjen masive të emigrantëve në fund të korrikut. Më shumë se 70 mijë emigrantë kaluan nga Maroku në Ceuta gjatë kësaj periudhe.
Autoritetet marokene nuk kanë komentuar raportin e policisë spanjolle. Megjithatë, mediat marokene e kanë cilësuar atë si një dokument të “dështuar”, duke argumentuar se nuk përmban prova konkrete që mbështesin akuzat. Shumica e emigrantëve që hynë në Ceuta janë kthyer tashmë në Marok, por mijëra prej tyre kanë mbetur në enklavën spanjolle, ndërsa tensionet politike vazhdojnë të rriten.