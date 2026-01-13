Spanja thërret ambasadorin iranian për shkak të shtypjes së protestave

Spanja thirri sot ambasadorin iranian Reza Zabib për të shprehur kundërshtimin e saj ndaj shtypjes së protestuesve nga Teherani, tha ministri i Jashtëm Jose Manuel Albares, transmeton Anadolu.
“Ne duam të shprehim kundërshtimin dhe dënimin tonë të fortë për atë që ka ndodhur prej ditësh në Iran”, tha Albares për “Catalunya Radio”. Ai tha se qeveria iraniane duhet të respektojë të drejtën për protesta paqësore dhe lirinë e shprehjes.
Albares shtoi se Madridi do të kërkojë që Irani të rivendosë aksesin në internet dhe të lejojë komunikimin me pjesën tjetër të botës. Më 9 janar, Irani vendosi një mbyllje të internetit në të gjithë vendin që mbetet në fuqi, sipas grupit të monitorimit të internetit NetBlocks.
Spanja do t’i kërkojë Teheranit t’u “japë fund arrestimeve arbitrare që kanë ndodhur ditët e fundit dhe të kthehet në tryezën e negociatave”, tha Albares. Ai shtoi se Spanja do t’i kushtojë vëmendje të veçantë të drejtave të protestuesve femra.
“Ne jemi të vetëdijshëm se është shumë më e vështirë dhe kërkon më shumë guxim të dalësh në rrugë si grua në Iran. Ne po i kushtojmë vëmendje të veçantë të drejtave të tyre”, tha ai.
Thirrja diplomatike erdhi një ditë pasi Spanja lëshoi një deklaratë “duke dënuar dhunën e përdorur ndaj protestuesve paqësorë në Iran”.
Nuk ka shifra zyrtare të viktimave për protestat, por Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut, një grup i të drejtave me seli në SHBA, tha të hënën se numri i të vdekurve arriti të paktën në 646, përfshirë si forcat e sigurisë ashtu edhe protestuesit, me mbi 1.000 të plagosur.