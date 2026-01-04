Stadiumi i Halepit i nënshtrohet restaurimit pas vitesh i përdorur si bazë ushtarake

Punimet e restaurimit kanë filluar në stadiumin e Halepit, një strukturë historike që kaloi vite duke shërbyer si një bazë ushtarake strategjike për qeverinë tani të rrëzuar të Bashar al-Assadit, raporton Anadolu.
Dikur xhevahiri i kurorës së sporteve siriane, stadiumi u përdor nga forcat e regjimit gjatë kulmit të luftës civile.
Banorët vendas vunë re se struktura përdorej si një platformë për operacione ushtarake dhe sulme artilerie që synonin lagjet civile aty pranë, duke e transformuar qendrën e atletikës në një simbol të rrethimit të qytetit.
Pasi pësoi dëme të shumta, aktivitetet sportive në këtë strukturë u ndalën dhe zyrtarët thonë se struktura tani kërkon një proces gjithëpërfshirës restaurimi për ta rikthyer atë në përdorim publik.
Al-Assad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi më 8 dhjetor 2024, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.
Ahmed Al-Sharaa, i cili udhëhoqi forcat anti-regjim për të rrëzuar Assadin, u shpall president për një periudhë kalimtare në fund të janarit.