Stellantis prezanton platformën e re të veturave elektrike

Stellantis, kompania mëmë pas brendeve Jeep dhe RAM, prezantoi të mërkurën platformën e saj të re globale të veturave elektrike.

STLA Medium, e para nga katër platformat EV, është projektuar për të fuqizuar makinat elektrike, crossover-at dhe automjetet SUV.

Platforma e re përmban gamë deri në 500 kilometra si standard që mund të rritet deri në 700 kilometra me një paketë të performancës.

Stellantis thotë se modelet elektrike të bazuara në arkitekturën e re elektrike STLA Medium 400V mund të karikohen nga 20 për qind në 80 për qind në 27 minuta.

Automjetet e fuqizuara nga platforma do të ofrohen në lëvizje me rrota të përparme dhe me të gjitha rrotat me fuqi dalëse që varion nga 160 kW në 285 kW.

E projektuar për të pritur një sërë automjetesh, duke përfshirë makina elektrike, crossover dhe SUV, platforma STLA Medium synon “zemrën e tregut” me modelet e segmentit C dhe D, të cilat përbëjnë gati gjysmën e 78.5 milionë automjeteve të shitura vitin e kaluar.