iOS 27 e bën iPhone-in më të shpejtë: mbi 30 përmirësime të performancës

Apple ka publikuar iOS 27 për të gjithë përdoruesit, ndërsa një nga ndryshimet kryesore të këtij versioni është përmirësimi i ndjeshëm i performancës së iPhone-it.
Kompania thotë se ka optimizuar sistemin në më shumë se 30 aspekte, me synimin që aplikacionet dhe funksionet e përditshme të hapen dhe të reagojnë më shpejt.
Sipas Apple, përmirësimet përfshijnë:
Hapje deri në 30% më të shpejtë të aplikacioneve.
Ngarkim deri në 70% më të shpejtë të fotografive të reja në aplikacionin Photos.
Hapje më të shpejtë të kamerës në Low Power Mode.
Ngarkim më të shpejtë të përmbajtjes në Safari dhe performancë më të mirë të aplikacioneve web.
Përpunim më të shpejtë të JavaScript-it në Safari.
Ngarkim më të shpejtë të mesazheve në Mail.
Lidhje më të shpejtë me pajisjet HomeKit dhe përditësim më të shpejtë të tyre.
Hapje më të shpejtë të Apple Music dhe pamjes Now Playing.
Përditësime më të shpejta të të dhënave në aplikacionin Health.
Nisje më të shpejtë të stërvitjeve në aplikacionin Workout.
Kalim më të shpejtë mes ekraneve të kyçjes.
Lidhje më të shpejtë të AirPlay me Apple TV dhe HomePod.
Lexim më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm të NFC-së.
Reagim më të shpejtë të Voice Control.
Ruajtje më të shpejtë të dokumenteve PDF.
Njohje më të shpejtë të tekstit në fotografi dhe dokumente.
Ngarkim më të shpejtë të tastierës së emoji-ve dhe sticker-ave.
Indeksim më të shpejtë të komandave dhe veprimeve në Spotlight.
Përpunim më të shpejtë të tekstit shumëgjuhësh dhe shkrimit me dorë.
Transferime AirDrop deri në 80% më të shpejta, si dhe gjetje më të shpejtë të pajisjeve marrëse.
Shfletim më të shpejtë të skedarëve në rrjet dhe akses më të shpejtë në përmbajtjen e përbashkët në iCloud.com.
Përmirësime edhe për iPhone më të vjetër iOS 27 është kompatibil me modelet e iPhone që nga iPhone 11, duke bërë që përmirësimet e performancës të jenë veçanërisht të rëndësishme për përdoruesit e pajisjeve më të vjetra.
Apple thotë se shifra prej 30% më shumë shpejtësi në hapjen e aplikacioneve bazohet në testet e kryera me iPhone 11 Pro Max, duke krahasuar një pajisje me iOS 26.4.2 me një tjetër me iOS 27.
Përveç përmirësimit të performancës, Apple ka punuar edhe në besueshmërinë e sistemit dhe në rregullimin e problemeve të ndryshme të versioneve të mëparshme.
Këto ndryshime vijnë ndërkohë që Apple ka bërë një rishikim të thellë të Siri-t, duke synuar një gjeneratë të re të asistentit virtual.
Në praktikë, për përdoruesit e iPhone-ve më të vjetër, iOS 27 mund të sjellë një nga përmirësimet më të dukshme të shpejtësisë që Apple ka ofruar vitet e fundit.