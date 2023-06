Stoltenberg, NATO e gatshme të mbrohet kundër Moskës apo Minskut

NATO është e gatshme të mbrohet nga çdo kërcënim që vjen nga “Moska apo Minsku”, deklaroi sekretari i Përgjithshëm i Aleancës Atlantike, Jens Stoltenberg, pasi Bjellorusia njoftoi se do të mirëpresë shefin e Wagnerit, Yevgeny Prigozhin.

Stoltenberg, i cili darkoi në Hagë me disa liderë evropianë, duke përfshirë kryeministrin holandez Mark Rutte, tha se NATO në samitin e ardhshëm të planifikuar për në mes të korrikut në Vilnius do të bie dakord të forcojë mbrojtjen për të mbrojtur të gjithë anëtarët e saj, veçanërisht ata që janë në kufi me Bjellorusinë.