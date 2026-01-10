Studentja japoneze që u konvertua në Islam po mëson arte turke në Stamboll

Sule Shinku Shirakawa, e cila erdhi në Stamboll nga Tokyo ku më pas u konvertua në Islam dhe po studion në Departamentin e Arteve Tradicionale Turke të Universitetit të Arteve të Bukura “Mimar Sinan”, krijon vepra origjinale duke kombinuar motive japoneze dhe selxhuke, raporton Anadolu.
Murat Uçar, lektor në Departamentin e Arteve Tradicionale Turke të Universitetit të Arteve të Bukura “Mimar Sinan”, dhe studentja japoneze Sule Shinku Shirakawa, përfshijnë motive tradicionale japoneze dhe gjeometri selxhuke në objekte të ndryshme, kryesisht stilolapsa dhe duke përdorur teknika mikro-arti.
Shirakawa bashkon linjat e estetikës japoneze me rendin gjeometrik të selxhukëve, i cili mbart idenë e pafundësisë, në të njëjtën vepër.
Shirakawa, 27 vjeç, e cila e përshkruan udhëtimin e saj akademik në Turqi si “një pikë kthese në jetën e saj”, thotë se është veçanërisht e frymëzuar nga qasja e artistëve turq, ku durimi, hiri dhe mjeshtëria janë të ndërthurura.
Duke folur për Anadolu në seminarin në lagjen Fatih të Stambollit, ku ajo merr trajnim dhe përgatitet për ekspozitën, Shirakawa përshkroi udhëtimin e saj drejt Islamit, interesin e saj për artet tradicionale turke dhe punën e saj.
Shirakawa, e cila përdor edhe emrin Sule pas konvertimit në Islam, tha: “Dy vjet më parë, ndjeva një boshllëk. Doja të isha e lidhur fetarisht me diçka. Në atë kërkim, shkova në Indi. Në Indi, u bëra kurioze për shumë fe dhe u përpoqa të mësoja detajet e shumë prej tyre. Midis tyre, zgjodha Islamin, me të cilin ndihesha shumë afër. Familja ime gjithashtu e respektoi vendimin tim”.
E frymëzuar nga Xhamia e Tokios dhe Qendra Kulturore Turke
Shirakawa deklaroi se ishte shumë e impresionuar nga Xhamia e Tokios dhe Qendra Kulturore Turke, e ndërtuar në Japoni me kontributet e qeverisë turke, dhe se pasi e vizitoi atë, ajo filloi të zhvillonte një interes për artet turko-islame dhe donte të vinte në Turqi.
Shirakawa tregoi se kishte ardhur në Universitetin e Arteve të Bukura “Mimar Sinan” në Stamboll nga Tokio si studente e Erasmusit.
“Studiova Artet e Bukura në Universitetin e Tokios. Doja të mësoja rreth Turqisë dhe arteve tradicionale turke, kështu që u regjistrova në Fakultetin e Arteve të Bukura në Universitetin Mimar Sinan. Fillova të studioja atje. Kur zgjedh një fe, dua të mësoj të gjitha detajet e asaj feje dhe pastaj të bëj përparim profesional në formën e saj unike të artit, kështu që e përqafova shumë seriozisht. Po mësoj artin turk dhe islam në Turqi”, tha ajo.