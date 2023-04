Studim: Dieta e dobët mund të rrisë rrezikun e kancerit të prostatës

Një studim i ri zbuloi se një dietë e dobët mund të rrisë rrezikun e paraqitjes së kancerit agresiv të prostatës.

Sipas studimit, ndjekja e një diete të shëndetshme nuk ka ndikim në rrezikun e kancerit të prostatës, ndërsa ndjekja e një diete të dobët mund të rrisë rrezikun e prekjes nga kanceri agresiv i prostatës. Gjetjet e studimit u raportuan në BJU International. Në studim, u vlerësuan dietat e 15,296 meshkujve të rekrutuar në Spanjë midis vitit 1992 dhe 1996. 609 raste të kancerit të prostatës u zbuluan mes këtyre meshkujve gjatë një ndjekjeje mesatare prej 17 vitesh. Dietat ndaheshin në tre lloje: Perëndimore, të kujdesshme dhe mesdhetare.

Një konsum i lartë i produkteve të qumështit me yndyrë të lartë, mishit të përpunuar, drithërave të rafinuara, ëmbëlsirave, pijeve kalorike, vakteve komode dhe salcave u shoqërua me modelin dietik perëndimor, ndërsa një konsum i ulët i produkteve të qumështit me pak yndyrë dhe drithërave të plota u shoqërua me modelin dietik mesdhetare.

Modeli dietik i kujdesshëm dallohej nga një konsum i lartë i produkteve të qumështit me pak yndyrë, perimeve, frutave, drithërave dhe lëngjeve. Dieta mesdhetare përfshin shumë ushqime deti, perime, bishtajore, patate të ziera, fruta, ullinj dhe vaj vegjetal, por modelet e dietës së kujdesshme dhe mesdhetare nuk kishin ndikim në rrezikun e kancerit të prostatës, ndërsa modeli dietik perëndimor pati një efekt negativ. Ky efekt u pa vetëm në tumoret që ishin agresivë.

“Zëvendësimi i marrjes së produkteve dietike të tipit perëndimor me produkte karakteristike të dietës mesdhetare mund të zvogëlojë gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të tjera kronike”, tha bashkautorja e studimit Marina Pollan.