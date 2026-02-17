Studim: Rreth 79 për qind e stafit dhe studentëve përballen me racizëm në universitetet australiane

Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Studim: Rreth 79 për qind e stafit dhe studentëve përballen me racizëm...

Pothuajse 79 për qind e stafit dhe studentëve në universitetet australiane kanë përjetuar racizëm të tërthortë, sipas një studimi historik që anketoi më shumë se 75.000 pjesëmarrës në 42 institucione, transmeton Anadolu.

“Respekti në Universitet: Studimi mbi Antisemitizmin, Islamofobinë, Racizmin dhe Përvoja e Popujve të Kombeve të Para”, është më i madhi i këtij lloji në Australi dhe ofron pamjen më të detajuar deri më tani të diskriminimit racor në arsimin e lartë.

Studimi zbuloi se 14,9 për qind e të anketuarve përjetuan racizëm të drejtpërdrejtë ndërpersonal, ndërsa një në pesë anëtarë të stafit akademik raportuan se ishin shënjestruar drejtpërdrejt.

Studentët ndërkombëtarë u përballën me normat më të larta, me tre në katër që raportuan racizëm të tërthortë.

Studimi gjithashtu theksoi rritjet e incidenteve raciste gjatë periudhave të tensionit social, duke përfshirë pandeminë COVID-19 dhe luftën e Izraelit në Gaza. Studentët me prejardhje kineze raportuan rritje të ngacmimeve gjatë pandemisë COVID-19.

Një anëtar i stafit të Lindjes së Mesme i cituar në raport tha: “Pas 15 vitesh në universitete, nuk e kam parë kurrë më keq… frika rreth shprehjes së pikëpamjeve nëse je nga Lindja e Mesme është e madhe”.

Një student hebre i cituar gjithashtu në raport tha: “Kam hasur antisemitizëm më parë, por kurrë nuk kam pasur frikë të jem hebre. Në universitet, shpesh ndiej nevojën për të fshehur fenë time”.

