Studimi i ri: Këto insekte mund të nuhasin qelizat e kancerit

Qentë gjithashtu mund të zbulonin qelizat e kancerit, por u vu re se milingonat mësonin shumë më shpejt, atyre u duheshin vetëm tre seanca trajnimi

Milingonat janë insekte me një sens shumë të zhvilluar të nuhatjes, besohet se në bazë të nuhatjes ato mund të njohin pagabueshëm milingonat nga foletë e tyre dhe të nuhasin ndërhyrës të mundshëm.

Këto insekte të vogla, të cilat mendohet se bëjnë më shumë dëm sesa dobi, në të ardhmen mund të përdorin shqisën e tyre të nuhatjes për të zbuluar qelizat e kancerit te njerëzit.

Milingonat njihen për aftësitë e tyre nuhatëse

Dihet tashmë se disa kafshë, si p.sh. qentë, mund të nuhasin disa sëmundje dhe pas kësaj, një grup shkencëtarësh francezë filluan të studiojnë insektet e vogla të njohura për aftësitë e tyre nuhatëse – milingonat.

– Përdorimi i nuhatjes për të zbuluar sëmundjet nuk është një ide e re. Duke ditur se sa mirë mund të mësojnë milingonat dhe si i përdorin aromat, ne testuam aftësinë e tyre për të mësuar dhe mundësinë për të zbuluar sëmundje bazuar në nuhatjen – thotë studiuesi kryesor në këtë studim dr. Baptiste Piqueret nga Paris Nord University Sorbona.

Diagnostikimi më i lirë

Megjithëse ky hulumtim është larg përdorimit klinik, ai mund të jetë një mjet diagnostikues më i lirë dhe më i aksesueshëm në të ardhmen.

Qelizat e kancerit avullojnë komponimet organike, të cilat mund të shërbejnë si biomarkues për diagnozën. Për t’i mësuar milingonat të zbulojnë këto përbërje organike, studiuesit vendosën qelizat e kancerit të gjirit dhe qelizat e shëndetshme në një pjatë Petri, me një shpërblim në formën e një trajtimi të lidhur me përbërjet organike të lëshuara nga qelizat e kancerit.

Milingonat mësojnë më shpejt se qentë

Bazuar në të mësuarit përmes kushtëzimit Pavlovian, një stimul neutral (qelizat e kancerit) shoqërohet me një stimul (ushqim), i cili i shtyn milingonat të sillen në përputhje me rrethanat. Pas disa përpjekjesh, milingonat mësojnë se stimuli i parë kushtëzon të dytin dhe kërkojnë aromën me shpresën për të gjetur ushqim.

Qentë ishin gjithashtu në gjendje të zbulonin qelizat e kancerit, por u zbulua se milingonat mësonin shumë më shpejt, duke u nevojitur vetëm tre seanca trajnimi. Milingonat komunikojnë me njëra-tjetrën kryesisht përmes shqisave të nuhatjes, gjë që i bën ato më të ndjeshme ndaj aromave të ndryshme.

Feromonet dërgojnë informacion

Në milingonat, ata përdorin feromone për të dërguar informacion tek anëtarët e tjerë të kolonisë së tyre. Sipas shkencëtarëve, milingonat nuk kanë hundë, por një lloj antene, një strukturë e specializuar e bërë nga receptorë shumë të ndjeshëm, të cilat janë në gjendje të ndjejnë edhe dallimet më të vogla në aromat.

Ekzistojnë më shumë se 14,000 lloje milingonash në natyrë dhe të gjitha komunikojnë me anë të nuhatjes. Është ende e vështirë të thuhet nëse këto gjetje mund të gjejnë vend në diagnostikimin e kancerit, sepse hulumtimi është bërë vetëm në kushte laboratorike. Mendohet se do të nevojiten më shumë kërkime për të kuptuar se për sa kohë milingonat do të jenë në gjendje të mbajnë mend erërat.

A mund të çojë ndërveprimi me pacientin në një diagnozë më të shpejtë?

Besohet se kjo metodë e diagnozës mund të jetë një alternativë e lirë ndaj kërkimeve të shtrenjta laboratorike. Megjithatë, qelizat ndaj të cilave milingonat do të ekspozoheshin në kushte të botës reale nuk janë të njëjtat qeliza të përdorura në studim. Specialistët zakonisht mbledhin materiale nga biopsia dhe e ruajnë në formaldehid, i cili ka një erë të fortë. Protokolli laboratorik është i ndryshëm dhe kjo është ajo që nuk është në favor të këtij studimi, sipas disa ekspertëve.

Milingonat janë më të lira se formaldehidi dhe dikujt do t’i duhet gjithmonë t’i trajnojë milingonat, që do të thotë se ka ende kosto financiare, paralajmërojnë shkencëtarët. Shtrohet pyetja nëse milingonat do të zbulonin qelizat e kancerit vetëm në laborator, apo ndoshta ndërveprimi i drejtpërdrejtë me pacientin mund të çonte në një diagnozë më të shpejtë?

Antioksidantët mbrojnë qelizat, dëmtimi i të cilave mund të shkaktojë disa lloje kanceri

Trupi i njeriut lëshon shumë aroma, kështu që pyetja është nëse milingonat mund të injorojnë aromat e tjera. Megjithëse rezultatet besohet të jenë premtuese, disa ekspertë pyesin: “A do të ishin të gatshëm pacientët që milingonat të zvarriteshin në të gjithë trupin e tyre duke kërkuar qeliza të mundshme kanceroze”?