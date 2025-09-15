​Studimi zbulon sasi tronditëse të mikroplastikës që thithim çdo ditë

Plastika është bërë një nga problemet më urgjente mjedisore të kohës, duke ndotur gjithçka, nga rrugët ujore deri tek enët e gjakut.
Shkencëtarët nga Universiteti i Tuluzës në Francë kryen një studim për të matur me saktësi sasinë e pluhurit plastik që thithim.
Ekipi analizoi 16 mostra ajri nga shtëpitë dhe makinat duke përdorur një teknikë të quajtur spektroskopia Raman, shkruan ScienceAlert, përcjell kp.
Përqendrimi mesatar në shtëpi ishte 528 grimca mikroplastike për metër kub, ndërsa në makina shifra u rrit në një shifër të pabesueshme prej 2 mijë e 238 grimcash. Deri në 94 për qind e këtyre grimcave ishin më të vogla se 10 mikrometra, duke u lejuar atyre të depërtonin thellë në mushkëri.
Bazuar në këto të dhëna, ekipi vlerësoi se një i rritur brenda thith rreth 71 mijë grimca mikroplastike në ditë, nga të cilat 68 mijë janë më të vogla se 10 mikrometra.
Hulumtimet e fundit e kanë lidhur ekspozimin ndaj mikroplastikës me një rrezik në rritje të llojeve të caktuara të kancerit, problemeve të fertilitetit, goditjes në tru dhe një sërë problemesh të tjera shëndetësore.
Nevojiten urgjentisht më shumë kërkime për të përcaktuar efektet biologjike të këtyre grimcave, si dhe për të gjetur mënyra për të zvogëluar ekspozimin. Hulumtimi u botua në revistën PLOS One.