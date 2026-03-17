Sulmet e fundit izraelite në Liban plagosin 12 persona

Një valë e re sulmesh izraelite në jug të Libanit, në periferi të Bejrutit dhe në guvernatoratin e Malit Liban plagosi 12 persona, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia shtetërore e lajmeve NNA, burimet treguan për avancimin e forcave izraelite në periferi të Aita al-Shaab, të shoqëruara me sulme nga avionë luftarakë.
Shtatë persona u plagosën në një sulm ajror izraelit në qytetin Shaqra në distriktin Bint Jbeil ndërsa katër të tjerë u plagosën në bombardimet që shënjestruan zonën Srifa.
Një grua etiopiane u plagos në një sulm ajror në një apartament në Aramoun, Mali Liban.
Ndërkohë, avionë luftarakë izraelitë goditën zonat Al-Kafa’at dhe Hara Harik në Bejrut. Gjithashtu u goditën edhe qytetet Taybeh, Majdal, Zibqin, Yater, Kfar Qaana, Ain Baal dhe Deir Kifa.
Të hënën në mbrëmje, Ministria e Shëndetësisë tha se numri i të vdekurve që nga fillimi i sulmeve izraelite ishte rritur në 886, përfshirë 111 fëmijë dhe 67 gra, me 2.141 të plagosur.
Përshkallëzimi aktual rajonal filloi pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt. Izraeli më vonë zgjeroi operacionet e tij kundër Hezbollahut në Liban, pavarësisht armëpushimit që u arrit në fund të vitit 2024.