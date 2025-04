Sulmi në objektin e Postës në Zveçan dyshohet se u bë nga “Ujqit e Natës”

Mesnata e 1 prillit i shqetësoi banorët lokal të komunitetit serb në komunën e Zveçanit.

Kjo pasi këtë të martë, persona të maskuar hodhën dy mjete shpërthyese në Postën e Kosovës, në këtë objekt ku më herët ka operuar Banka e Kursimeve të Serbisë.

Tëvë1 mëson ekskluzivisht se grupi që ka kryer këtë akt që po cilësohet “terrorist”, janë “Ujqit e Natës”, grup i cili dyshohet se ka sulmuar vitin e kaluar edhe stacionin e Policisë në Zveçan, por edhe Komunën.

Për këtë rast, gazetari nga veriu, Branislav Krstiq fajtor po lë Serbinë.

“Jam i sigurt se është një mesazh politik, a është brenda e Kosovës ose është më shumë 51% diku nga Beogradi me ndikim tepër serioze, ajo është diçka realiteti edhe jo konstruktiv .Mesazhi i parë ke nuk dëshirojmë komunën jo legjitime me 75 vota në Zveçan dhe ke bombën në oborr të komunës”, tha Branislav Krstiq

Ndërkaq, njohësi i sigurisë, Shkëlzen Sopjani vlerëson se motiv i këtij sulmi është për të ndaluar shtrirjen e sovranitetit në veri.

“Qëllimin kryesor e kanë mbajtjen e një situate të pasigurisë në atë pjesë territorit të Republikës së Kosovës, me qëllim parandalimin e shtrirjes së sovranitetit por ndërkohë edhe mbajtjen e popullatës në frikë duke ju dhënë porosi se mos mendoni se këta ju mbrojnë sepse këta nuk mund ta mbrojnë as vetën”, vlerëson Sopiani.

E sipas zëvendësdrejtorit të Policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, janë duke u kryer hetime intensive për të sjellë sulmuesit para drejtësisë.

“Gjatë gjithë kohës që kemi qenë në këtë vend kemi pranuar shumë informacione të cilat në fakt kanë dalë dezinformata dhe ne obligohemi me i pastruar këto informacione dhe me pa se çfarë ka me të vërtetë aty apo çfarë nuk ka. Nuk është diçka që ne e parashikojmë se mund të ndodh, në rast se ka ndonjë incident që paraqitet, ne jemi në gjendje më u ballafaqu edhe për ta menaxhuar atë situatë” , u shpreh Elshani.

Policia e Kosovës ende nuk arrestuar apo identifikuar kryerësit e këtij sulmi në komunën e Zveçanit