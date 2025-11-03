Sunderlandi i Xhakës kërkon fitoren ndaj Evertonit

Kapiteni Granit Xhaka do t’i prijë skuadrës së Sunderlandit në duelin kundër Evertonit, ndeshje kjo që është e fundit në kuadër të xhiros së 10-të në Premier League.
Kjo përballje luhet sot prej orës 21:00, ndërsa Sunderlandi synon rezultat pozitiv në shtëpi për ta mbajtur hapin me pjesën e epërme të tabelës.
Sigurisht, Xhaka do të jetë i padiskutueshëm te Sunderlandi pasi po vlerësohet si më i merituari për ngritjen e ekipit të rikthyer këtë sezon në Premier League.
Sunderlandi është i shtati në tabelë me 17 pikë, gjashtë më shumë se skuadra e Sunderlandit që është tetë pozita më poshtë.
Xhaka para fillimit të këtij sezoni iu bashkua Sunderlandit dhe është shndërruar në lojtarin kyç të ekipit të drejtuar nga trajneri Regis Le Bris.
33-vjeçari deri më tani ka pasur 9 paraqitje në futbollin e elitës angleze, ndërsa ka kontribuar me 3 asistime.