Supë peshku për të lëpirë gishtat

Bouillabaisse është një lloj supe peshku me origjinë nga Marseja. Por nuk është thjesht një supë peshku, është vërtetë speciale. Aq speciale, sa personazhet e librit “Një xhentëlmen në Moskë” e patën mision disa mujor për të gjetur të gjithë 15 përbërësit e duhur për të gatuar supën e famshme.

PËRBËRËSIT: një levrek rreth 600 g, 12 karkaleca të mëdhenj, 16 midhje, një qepë të thatë, 4 thelpinj hudhër, një kërcell selino, një finok, disa fije shafran, 2 patate mesatare, 3-4 domate, një yll anice (për aromë), dy shirita lëkurë portokalli, 2 gjethe dafine, pak borzilok i thatë, 2 degëza trumzë, një tufë e vogël majdanoz dhe spec djegës.

PËRGATITJA: Pastrojmë karkalecat dhe i presim në copa. I mbajmë kokat dhe levozhgat për t’i zier. Filetojme peshkun. Lëkurën, halat dhe kokën i vendosim bashkë me kokat e karkalecave të ziejnë me 4 gota ujë për të bërë lëngun e supës. I ziejmë për 15-20 minuta. Skuqim qepën. Shtojmë selinonë, finokun, shafranin. Shtojmë domatet dhe i shtypim pak me pirun. Pastaj shtojmë dhe patatet në copa të vogla. Kullojmë lëngun e peshkut dhe e hedhim tek perimet. Shtojmë gjithë erëzat përveç majdanozit. Kur perimet janë zbutur, heqim dafinen dhe yllin anise dhe e bëjmë supën pure. Shtojmë copat e peshkut, karkalecat, midhjet. Hedhim dhe majdanozin. I lëmë të ziejnë 5-6 minuta. Dhe supa është gati.

Për salcën ruille (mos e lini pa e provuar sepse i thekson mjaft shijen supës) : një spec i kuq i pjekur, një fetë buke, 2 thelpinj hudhër, pak kripë, një lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë e vogël me mustardë dhe dy lugë me majonezë, spec djegës, një lugë gjelle lëng limoni dhe 2 lugë gjelle nga lëngu i supës

I bluajme të gjitha së bashku. Lyejmë me këtë salcë bukën e thekur dhe shoqërojmë supën. Ju bëftë mirë!