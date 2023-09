“Superushqimi”, avokado redukton sëmundjet e zemrës dhe problemet me peshën

Studimet kanë vërtetuar efektet pozitive të avokados në shëndetin kardiovaskular.

Gjetjet treguan se individët që ndoqën një dietë me avokado përjetuan ulje të nivelit të kolesterolit total, nivele më të ulëta të lipoproteinës me densitet të ulët (LDL) ose kolesterolit të keq dhe nivele më të larta të lipoproteinës me densitet të lartë (HDL) ose kolesterolit të mirë në krahasim me ata që ndiqnin një normë të zakonshme, dietë ose një dietë me pak yndyrë.

Pse avokadot konsiderohen si një superushqim miqësor për zemrën?

Ajo që funksionon për avokadon është se ato janë të pasura me yndyrna të pangopura, të cilat njihen si yndyrna të shëndetshme për zemrën që mund të përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut dhe të zvogëlojnë inflamacionin. Përmbajtja e tyre e lartë e kaliumit gjithashtu ndihmon në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të presionit të gjakut.

Ato ofrojnë vitaminë E, një antioksidant që ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi dhe inflamacioni, duke mbështetur funksionin e përgjithshëm kardiovaskular.

Avokadot përmbajnë vitamina B, duke përfshirë folatin, të cilat ndihmojnë në uljen e niveleve të homocisteinës, duke reduktuar rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Sidoqoftë, është thelbësore të mbani mend se ndërsa avokadot mund të jenë të dobishme për shëndetin e zemrës, një dietë e përgjithshme e ekuilibruar, stërvitja dhe faktorë të tjerë të stilit të jetesës luajnë një rol vendimtar në ruajtjen e mirëqenies kardiovaskulare.

Avokadot mund të kontribuojnë në menaxhimin e peshës dhe shëndetin e zemrës për shkak të profilit të tyre unik ushqyes.

Pavarësisht përmbajtjes së tyre më të lartë kalori, avokadot janë të pasura me yndyrna të pangopura, të cilat mund të ndihmojnë në rritjen e ndjenjës së ngopjes dhe kënaqësisë, duke çuar potencialisht në uljen e konsumit të përgjithshëm të kalorive.

Për më tepër, ato janë një burim i shkëlqyeshëm i fibrave, duke ndihmuar në tretje dhe duke nxitur ndjenjën e ngopjes.