Suplementet më të vlefshme për imunitet në vjeshtë dhe dimër

Periudha e vjeshtës dhe dimrit është sfiduese për organizmin. Ndryshimet e temperaturës, mungesa e diellit dhe fenomenet e shpejta atmosferike shpesh sjellin lodhje, ulje të energjisë dhe dobësim të imunitetit. Metodat natyrore për forcimin e sistemit imunitar jo gjithmonë mjaftojnë ndaj, shtimi i suplementeve të duhura në dietë mund të jetë një zgjidhje e mirë. Por cilat përbërës vlejnë vërtet të merren? Dhe a është suplementimi i domosdoshëm në këtë periudhë?
Si të forcojmë imunitetin në vjeshtë-dimër?
Gjumë i rregullt – 7-8 orë gjumë të pandërprerë, në një ambient të freskët (rreth 21°C) dhe me pak dritë artificiale.
Aktivitet fizik – lëvizja e përditshme ul rrezikun e infeksioneve, forcon muskujt dhe stimulon sekretimin e serotoninës.
Menaxhimi i stresit – stresi kronik rrit kortizolin, i cili dobëson qelizat mbrojtëse.
Ushqyerja e ekuilibruar – dieta duhet të përmbajë fruta, perime, drithëra integrale, proteina cilësore, yndyra të shëndetshme dhe probiotikë natyralë (si ushqime të fermentuara).
A është e nevojshme suplementimi?
Jo gjithmonë, por në periudhën e ftohtë, kur dielli dhe burimet natyrore të disa vitaminave mungojnë, suplementet mund të jenë një ndihmë e vlefshme për forcimin e trupit dhe ruajtjen e shëndetit.
Suplementet më të rëndësishme për imunitet në vjeshtë-dimër
Vitamina D – mungesa e saj është e zakonshme gjatë dimrit për shkak të ekspozimit të ulët në diell. Ajo ndihmon në funksionimin normal të sistemit imunitar.
Vitamina C – antioksidant i fuqishëm, që mbështet luftën kundër infeksioneve dhe redukton lodhjen.
Cinku – element gjurmë që ndikon në aktivitetin e qelizave imunitare dhe shërimin e plagëve.
Probiotikët – ndihmojnë florën e zorrëve, e cila lidhet ngushtë me shëndetin e përgjithshëm imunitar.
Omega-3 (vaj peshku ose burime vegane si vaji i algave) – reduktojnë inflamacionin dhe mbështesin shëndetin kardiovaskular.
Ekstrakte bimore – si echinacea, xhenseni apo hudhra, të njohura për efektet e tyre mbrojtëse.
Kush duhet t’i marrë suplementet?
Personat me imunitet të dobët ose me infeksione të shpeshta.
Ata që kanë mungesë të provuar të vitaminës D ose lëndëve të tjera.
Njerëzit që ushqehen njëtrajtësisht dhe nuk marrin mjaftueshëm vitamina nga dieta.
Grupi i rrezikuar: fëmijë, të moshuar, persona me sëmundje kronike.
Shtimi i suplementeve në vjeshtë dhe dimër nuk është gjithmonë i detyrueshëm, por mund të ndihmojë ndjeshëm trupin në përballimin e sfidave të stinës së ftohtë. Çelësi është kombinimi i një jete të shëndetshme gjumë, aktivitet fizik, ushqim cilësor me suplementimin e kujdesshëm kur është e nevojshme.