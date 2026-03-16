Surja El-Kadr -Kaptina e përcaktimit

✍️- Surja El-Kadr është sureja që nderon kohën dhe hapësirën duke festuar ngjarjen më të madhe në historinë njerëzore: lidhjen midis qiellit dhe tokës përmes shpalljes, zbulesës.
Surja El-Kadr, sureja e “Shpërblimit më të Madh” dhe festimi i shpalljes së Kuranit, është sureja që ju transferon nga kufizimet e kohës dhe hapësirës në pafundësinë e përjetësisë dhe bekimit.
🌴- 1. Sekreti i Emrit (El-Kadr) dhe Lidhja e tij me njerëzimin
– Fjala “El-Kadr” në arabisht mbart dy kuptime të thella, të cilat të dyja prekin jetën tuaj:
Kuptimi i parë (pozita, nderimi dhe grada): nga “el-kadr”, që do të thotë nder. Surja është e nderuar, libri (Kurani) është i nderuar dhe nata është e nderuar.
Pjesa juaj e emrit: në masën e lidhjes suaj me këtë sure dhe këtë libër, Zoti do ta ngrejë pozitën dhe gradën tuaj.
Një person pa Kuranin nuk ka pozitë dhe as vlerë, por duke e lexuar atë vazhdimisht, ai bëhet me status të lartë tek Zoti dhe në sferën më të lartë.
Kuptimi i dytë (paracaktimi dhe vendimi): nga “el-kadr”, që do të thotë shkrimi i fateve. Në këtë natë, Zoti përcakton furnizimin dhe jetëgjatësinë e robëve të Tij për vitin e ardhshëm.
🌴- 2. Pse duhet të përpiqet dikush ta arrijë atë natë?
Lejletul-Kadr (Nata e përcaktimit) nuk është thjesht një natë adhurimi, por një “mundësi e vërtetë e një jete” për tre arsye:
– Shkurtimi i kohës: “Më e mirë se një mijë muaj” (afërsisht 83 vjet e 4 muaj).
Kjo do të thotë që adhurimi në këtë natë është i barabartë me një jetë adhurimi! Kushdo që e arrin atë është sikur të ketë jetuar jetë të tëra në bindje dhe adhurim ndaj Zotit.
– Ndryshimi i fatit: Meqenëse është nata e përcaktimit të furnizimit, lutja në këtë natë mund ta ndryshojë fatin tuaj nga vështirësia në lumturi dhe nga ankthi në lehtësi.
– Bollëku i mëshirës: Melekët dhe Shpirti (Xhibrili) zbresin me paqe që mbështjell tokën, duke e bërë pranimin e lutjeve dhe qetësinë e shpirtit në kulmin e tyre.
🌴- 3. Ndarja e Sures (struktura e Sures):
Madhështia e shpalljes: (Ajetet 1-3) “Fillimi i shpalljes dhe vlera e natës”.
Providenca dhe Qetësia Hyjnore: ( Ajetet 4-5) “Lëvizja e melaqeve dhe Paqja Përfundimtare”.
4. Shpjegim i detajuar i Ajeteve:
– Pjesa e Parë: Nata e Një Mijë Muajve ( Ajetet 1-3)
— “Vërtet, Ne e zbritëm atë në Natën e përcaktimit- kadrit”: Përemri këtu i referohet Kuranit. Zoti e madhëroi Kuranin duke mos e përmendur në mënyrë të qartë emrin e tij për shkak të famës së tij të përhapur, dhe ia atribuoi shpalljen Vetes, “Vërtet”, si një nder.
– “Dhe çfarë do t’ju bëjë të dini se çfarë është Nata e Dekretit?”
Kjo është një shprehje madhështie dhe lartësimi; që do të thotë se mendja juaj njerëzore nuk mund ta kuptojë shkallën e madhështisë dhe bekimeve të kësaj nate.
🌴- – “Nata e kadrit- përcaktimit është më e mirë se një mijë muaj”: Veprat e drejta të kryera në këtë natë (lutja, përkujtimi i Zotit, bamirësia) janë më të mira se veprat e kryera në 30,000 netë në të cilat nuk ka Natë të Kadrit.
Pjesa e Dytë: Procesioni i melaqeve (Ajetet 4-5)
/– ” Melaqet dhe Shpirti (Xhibrili) zbresin aty”: Melaqet zbresin në numër të madh, të shoqëruar nga “Shpirti”, i cili është Xhibrili, paqja qoftë mbi të (ai përmendet posaçërisht për shkak të pozitës të tij të lartë).
/– “Me lejen e Zotit të tyre zbresin melekët për çdo çështje”: Ata zbresin me të gjitha ato që Zoti ka përcaktuar dhe urdhëruar nga mirësia, bekimet dhe furnizimi për robët e Tij.
/– “Paqe është deri në agim”: Është një natë paqeje dhe sigurie të plotë, në të cilën shejtani nuk mund të bëjë asnjë dëm. Kjo paqe shtrihet nga perëndimi i diellit deri në agim.
🌴- 5. Një Prekje Gjuhësore dhe e Mrekullueshme
— “Ata zbresin” (tenezzelu) dhe jo “ata zbresin” (tetenezzelu): Mungesa e “ta”-së së fundit këtu sugjeron shpejtësi dhe lehtësi, sikur melekët zbresin në numër të madh për të mbushur tokën me bekime.
– Përsëritja e “Lejletul Kadër” (Nata e Përcaktimit) tre herë: Në arabisht, përsëritja e emrit të qartë në vend të përemrit tregon zmadhim dhe lavdi (Ai nuk tha: “Ne e zbritëm atë atje,” ose “Dhe çfarë do t’ju bëjë të dini se çfarë është?” ose “Është më mirë…” por përkundrazi Ai e përsëriti emrin për të ngulitur madhështinë e natës në zemrën tuaj).
🌴- 6. Si mund të përfitojmë prej saj në jetën tonë të përditshme?
– Përgatituni për Natën e Përcaktimit me Kuranin: Nëse doni që Zoti t’ju ngrejë pozitën, atëherë merrni një pjesë ditore të Kuranit, sepse pjesa juaj e nderit është proporcionale me pjesën tuaj të Librit fisnik.
— Plani për dhjetë netët e fundit:
Mos i shpërdoroni netët me numër tek të Ramazanit; ndoshta një lutje e vetme e sinqertë në Natën e Kadrit do t’ju hapë dyert që mendonit se ishin mbyllur përgjithmonë.
— Jini burim paqeje: “Paqe është.” Mësoni nga Nata e Kadrit (Nata e Përcaktimit) të jeni një person paqësor, duke përhapur qetësi, pajtim midis njerëzve. Një besimtar i vërtetë është ai nga gjuha dhe dora e të cilit të tjerët janë të sigurt.
Prof. ass. dr. Musa Vila