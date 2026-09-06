Përpjekja diplomatike për t’i dhënë fund një lufte katër vjeçare
Të dërguarit specialë amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner diskutuan zgjidhje të mundshme për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë në një takim me Presidentin rus Vladimir Putin, tha ndihmësi i Putinit Yuri Ushakov, por ai nuk specifikoi se cilat zgjidhje të mundshme u diskutuan.
Ai e përshkroi takimin, i cili zgjati më shumë se tre orë, si “kuptimplotë, konstruktiv, jashtëzakonisht të sinqertë dhe konfidencial”, raporton RIA Novosti.
“Mund të thuhet se negociatat ishin në kohën e duhur dhe shumë të dobishme për të dyja palët,” tha Ushakov.
Ai shtoi se gjatë takimit, “u theksua nevoja për të adresuar shkaqet rrënjësore të konfliktit në Ukrainë”.
“Pala ruse dha vlerësime të qarta dhe gjithëpërfshirëse të situatës që po zhvillohej gjatë operacionit special ushtarak. Ata theksuan veçanërisht sukseset reale të ushtrisë ruse në avancimin në zonën e luftimeve, shprehën besim në arritjen e qëllimeve të saj dhe, sigurisht, theksuan nevojën për të adresuar të gjitha shkaqet rrënjësore të konfliktit”, tha ai.
Witkoff dhe Kushner mbërritën në Moskë më herët të shtunën, pasi Rusia dhe Ukraina arritën një marrëveshje për një pauzë tre-ditore në sulmet ndaj Moskës dhe Kievit, përkatësisht, të cilën Putin tha se erdhi përmes kanaleve zyrtare ukrainase, përkatësisht shërbimeve të inteligjencës dhe Ministrisë së Jashtme të Ukrainës.
Të dërguarit e SHBA-së do të vizitojnë Kievin pas Moskës. /tesheshi