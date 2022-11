Tanzani: Të paktën 19 persona të vdekur pas rrëzimit të një aeroplani në liqen – VIDEO

Sipas autoriteteve, 23 prej 43 personave që kanë qenë në aeroplan, kanë shpëtuar dhe janë dërguar në spital.

Dy pilotët i kanë mbijetuar rrëzimit dhe kanë folur me autoritetet lokale nga kabina, mirëpo autoritetet kanë thënë më vonë se të dy mund të kenë vdekur.

Ekipet e shpëtimit dhe peshkatarët lokalë janë duke tentuar të shpëtojnë personat që janë ende të bllokuar në aeroplan.

Si arsye për rrëzim të aeroplanit është përmendur moti i keq.

Një pjesë e pistës së aeroportit në Bukoba është afër brigjeve të Liqenit Viktoria, njëherësh liqenit më të madh të Afrikës.

Precision Air është kompania më e madhe private për fluturime në Tanzani.

Ajo është themeluar më 1993 dhe kryen fluturime të brendshme dhe rajonale. /rel

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway

🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022