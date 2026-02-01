Të gjithë e kritikojnë, por ai arriti deri te një miliard

Edhe pse është përballur me kritika të shumta që nga lëshimi, Windows 11 ka arritur një tjetër sukses të madh: një miliard përdorues aktivë. Ky sistem operativ i Microsoft ka arritur këtë shifër më shpejt se paraardhësi i tij, Windows 10.
Drejtori ekzekutiv i Microsoft, Satja Nadela, konfirmoi gjatë prezantimit të rezultateve tremujore se Windows 11 ka nevojur vetëm katër vjet e katër muaj për të arritur një miliard përdorues, krahasuar me katër vjet e tetë muaj të Windows 10.
Kur u lëshua Windows 10 në vitin 2015, Microsoft synonte të arrinte një miliard pajisje brenda dy deri tre viteve, por ky objektiv u zgjat për shkak të disa sfidave teknologjike, përfshirë dështimin e platformës Windows Phone.
Ndryshe nga paraardhësi, Windows 11 debutoi në tetor 2021 me skepticizëm, për shkak të kërkesave të larta për harduer (si TPM 2.0) dhe ndryshimeve në ndërfaqen e përdoruesit.
Megjithatë, shumë kompjuterë të rinj vijnë tashmë me Windows 11 të instaluar, dhe ndërprerja e mbështetjes për Windows 10 po detyron përdoruesit të kalojnë në versionin më të ri.
Ky arritje tregon se edhe sistemi operativ më i kritikuar mund të fitojë popullaritet të madh në treg, duke bërë Windows 11 një nga sukseset më të mëdha të Microsoft-it në dekadën e fundit.