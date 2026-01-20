Të rrezikosh burgun nga sinqeriteti i tepruar…

Ish-ministri grek Varoufakis tregoi në një podcast se kishte provuar ekstazi në vitin 1989 në Australi
Ish-Ministri grek i Financave dhe kreu i partisë së krahut të majtë MeRA25, Yanis Varoufakis, tha se dy oficerë policie u paraqitën në shtëpinë e tij fundjavën e kaluar dhe i dorëzuan një thirrje për t’u marrë në pyetje nga departamenti antidrogë.
Varoufakis shkroi në platformën X se po hetohet për “ndihmë dhe inkurajim të organizatave mafioze me qëllim trafikimin e drogës”, dhe kjo për një koment që bëri gjatë një interviste për një podcast të publikuar më 2 janar. Kur u pyet nëse kishte përdorur ndonjëherë drogë, Varoufakis tha se përveç kanabisit, kishte pirë një herë ekstazi në Australi në vitin 1989.
Ai e përshkroi atë si një përvojë “të jashtëzakonshme”, në të cilën kërceu për 16 orë pa u ndjerë i lodhur, por më pas pati një dhimbje të fortë koke që zgjati gjithë javën tjetër. Për këtë arsye, që atëherë nuk kishte përdorur më drogë. Ai shtoi se, sado të këndshme të duken drogat, ato gjithmonë kishin efekte të padëshiruara, duke përfshirë varësinë dhe “fundin e lirisë”.
Edhe pse deklarata e tij shumë e sinqertë për një ngjarje të ndodhur 37 vite më parë, synonte dekurajimin e përdorimit të drogës nga të rinjtë, përshkrimi i përvojës së tij me ekstazi-n si pozitiv nga Varoufakis shkaktoi shumë polemika, veçanërisht nga qeveria e dominuar nga partia Demokracia e Re.
Kritikat më të ashpra erdhën nga Ministri i Shëndetësisë Adonis Georgiadis. Ai e akuzoi Varoufakis se ishte i papërgjegjshëm dhe argumentoi se komentet e tij mund t’i bënin të rinjtë që e ndiqnin të donin të përdornin drogë.
Madje ai e quajti “Karagiozis” (karagjoz), një personazh nga folklori grek, emri i të cilit tani përdoret për të quajtur dikë klloun ose idiot. Georgiadis argumentoi gjithashtu se deklaratat e Varoufakis kishin një “kuptim kriminal”, duke iu referuar një neni në Kodin Penal që thotë se “kushdo që nxit ose provokon të tjerët në përdorimin e paligjshëm të narkotikëve ose reklamon përdorimin e tyre ose jep informacion mbi prodhimin ose furnizimin e tyre me qëllim shpërndarjen e tyre ose ofron për trafikimin e narkotikëve dënohet…me burgim prej të paktën gjashtë muajsh dhe me një gjobë prej 500-50.000 euro”.
Ky është një interpretim shumë liberal i ligjit, por zyra e prokurorit të Athinës e ka marrë në konsideratë. Më 7 janar, ajo njoftoi se kishte hapur një hetim paraprak për të përcaktuar nëse Varoufakis kishte kryer një krim me deklaratat e tij, konkretisht duke nxitur ose promovuar përdorimin e drogës.
Një javë më vonë, Varoufakis mori një thirrje për t’u marrë në pyetje. Edhe pse partia e tij nuk ka deputetë në parlament, Varoufakis është një politikan i njohur më së miri për të kaluarën e tij. Ai shërbeu si Ministër i Financave për më pak se një vit në vitin 2015, në kulmin e krizës ekonomike greke, dhe kaloi muaj duke udhëhequr negociatat me kreditorët, duke u bërë një nga figurat më të shquara dhe më të njohura në qeverinë e majtë greke të Alexis Tsipras. /tesheshi